Redémarrage de Tiny Toons: Un redémarrage de la série animée classique des années 90, Tiny Toons. Récemment, Tiny Toons Reboot a été annoncé pour HBO Max avec une première image de la nouvelle série. Pour en savoir plus sur le redémarrage de Tiny Toons, laissez-nous vous lancer pour en savoir plus!

Redémarrage de Tiny Toons: premier regard révélé pour le prochain de HBO Max

Tiny Toons Reboot arrive sur HBO Max. Récemment, le premier look a été révélé pour HBO Max’s Next. Warner Brothers et Amblin Entertainment légendaires Tiny Toon Adventures. Tiny Toon Adventures a occupé les téléviseurs pour la première fois en 1990. Il mettait en vedette de nombreux personnages mignons fous, mignons et adorables. Les personnages étaient Babs et Buster Bunny, Plucky Duck et Hamton J. Pig. Commencez par proposer des micro-versions pour adolescents de la classe Warner Looney Tunes. Looney Tunes comme Bugs et Daffy. Les Tiny Toons sortiraient très rapidement de l’ombre du prédécesseur. Il est devenu des icônes de la culture pop des années 90 à part entière.

Maintenant, la série a reçu une commande directe de deux saisons. Il sera produit par, Ambil Television., Warner Bros. Animation. Il reviendra au producteur exécutif Steven Spielberg. Ce sera un spectacle animé d’une demi-heure mettant en vedette des personnages de la série originale. Les personnages originaux étaient Babs, Buster Bunny et le gang Acem Acres.

Quelle sera l’intrigue?

La série enregistre les nouvelles aventures du gang et emmène ses ambitions comiques jusqu’à Acme Looniversity. À l’institution réputée de l’enseignement supérieur de l’artisanat du dessin animé. Les jeunes toons apprendront les ficelles du tooning professionnel sous la direction des plus excellents toons de l’histoire, The Loony Tunes.

Quels personnages y a-t-il?

Buster Bunny

Babs Bunny

PluclyDuck

Hamton J. Pig

Fifi La Fume

Shirley le huard

Diable étourdi

Furrball

Sweetie Pie

Calamity Dodo

Les personnages humains sont:

Les personnages de soutien sont:

Li’l Sneezer

Concorde Condor

Byron Basset

Rat de bibliothèque

Arnold le Pitbull

Fowimouth

Barky Marky

Mary Melody

