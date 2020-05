Redémarrage de Scarface réalisé par Luca Guadagnino – / Film

Cette Scarface le redémarrage est toujours en cours, et il s’est trouvé un réalisateur surprenant. Luca Guadagnino, le cinéaste derrière Appelle-moi par ton nom et le Suspiria reboot, est prêt à reprendre l’histoire qui a commencé comme un film de 1932 avant d’être refaite par Brian De Palma en 1983. Guadagnino hérite d’un script poli par nul autre que le Coen Brothers.

La variété dit que Luca Guadagnino dirige le Scarface remake, et je dois dire que c’est un peu surprenant. Guadagnino n’est pas exactement la personne que j’imagine mener ce genre de projet – et c’est ce qui le rend passionnant. Plutôt que d’aller vers quelqu’un d’évident, Universal se tourne vers quelqu’un d’inattendu. La logique est bonne: si vous allez refaire quelque chose, tant de gens considèrent un classique, autant essayer de faire quelque chose de nouveau avec. Je ne doute pas que Guadagnino Scarface ne recyclera pas simplement le film de DePalma, tout comme celui de Guadagnino Suspiria n’a pas recyclé l’original de Dario Argento.

En 2017, il a été rapporté que les frères Coen ont peaufiné le script, et cela semble être la dernière version avec laquelle Guadagnino travaille. D’autres ébauches ont été rédigées par Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman et Paul Attanasio. Variety dit qu’Universal se tourne vers Guadagnino pour « développer » le projet, ce qui suggère qu’il pourrait jeter tous les autres brouillons et recommencer à zéro (même si j’aimerais qu’il travaille avec les Coens).

Scarface a commencé sa vie comme un film de 1932 réalisé par Howard Hawks, basé librement sur la vie d’Al Capone. Mais quand la plupart des gens entendent le titre Scarface ils pensent immédiatement à l’épopée criminelle criarde, violente et quelque peu gonflée de Brian De Palma de 1983, avec Al Pacino. Écrit par Oliver Stone, le ’83 Scarface reste emblématique. Il raconte l’histoire de Tony Montana, un immigrant cubain qui commence un petit escroc et devient bientôt le chef d’un empire de la drogue. Mais tout se termine mal dans une avalanche de cocaïne et de balles.

Un remake potentiel du film de 1983 est en préparation depuis au moins 2011, et à un moment donné, Diego Luna était attaché à la star. Luna a depuis quitté le projet, ce qui signifie que Guadagnino va devoir se trouver un nouveau Scarface. Peut-être qu’il donnera le concert fréquent à Tilda Swinton (c’est une blague, mais je mentirais si je disais que je ne regarderais pas ça).

