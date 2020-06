Redémarrage de Masters Of The Universe: quelles sont les dernières mises à jour du film?

Masters Of The Universe – un film américain de 1987 basé sur la science-fiction et l’action a été un échec commercial. Gary Goddard était le réalisateur et les producteurs comprenaient Yoram Globus et Menahem Golan. David Odell était l’auteur du film.

Masters Of The Universe: état de la production

Il y a eu des tentatives pour amener He-man, Skeletor et tous les autres en live-action sur grand écran. Cela se poursuit depuis 2007, lorsque John Woo a poursuivi la direction. De plus, les droits du film ont été transférés de Warner Bros. à Sony en 2009. C’est alors que le projet a finalement démarré.

#MastersoftheUniverse devrait commencer le tournage le 1er septembre et se terminer le 30 novembre. Le tournage devrait toujours avoir lieu à Prague et en Allemagne pic.twitter.com/5yZkqhcAHA

Mais depuis lors, le film a été entre les mains de plusieurs réalisateurs comme John Stevenson, Jon M. Chu, McG et David S. Goyer. De plus, pas moins d’écrivains ont eu la main sur ce film, Masters Of The Universe Reboot.

Au cours des dernières années, le film était sur le point de se produire enfin. Outre le changement séquentiel d’écrivains et de réalisateurs, Masters Of The Universe a commencé son casting avec Noah Centineo au printemps 2019. Il semble donc que le film arrivera bientôt sur les écrans en 2021 avec le même enthousiasme.

Noah Centineo pourrait jouer le rôle principal!

La star hollywoodienne, Noah Centineo, est célèbre pour «To All The Boys I’ve Loved Before». On a entendu dire qu’il pourrait jouer le rôle de He-man dans le prochain Masters Of The Universe qui devrait être diffusé en mars 2021. .

De plus, lorsque Noah a été invité à The Tonight Show, il a révélé son anticipation à Jimmy Fallon. Il a dit à quel point il était excité pour tout. Il est prêt à saisir cette opportunité.

Image: ScreenCrush Noah Centineo en tant que He-Man

COVID interrompt le film!

Cependant, le film a fait face à une interruption de la production en raison de la situation de verrouillage due à la pandémie de coronavirus. Ainsi, il n’y a pas de dernières mises à jour sur le tournage. Mais tout ce que nous espérons, c’est que nous pourrions ne pas avoir à faire face à plus de retards pour que le film se lance.

Les maîtres de l’univers vendus à Netflix?

En outre, il a été signalé que Sony pourrait vendre le redémarrage de Masters Of The Universe à Netflix.

Compte tenu des scènes d’action en direct du redémarrage de Masters Of The Universe, le film possède la plupart des qualités que Netflix attendrait avec impatience. Cependant, parmi la planification en cours pour les superproductions comme la suite d’Uncharted et de Bad Boys, Master Of The Universe pourrait ne pas être hautement prioritaire pour Sony. Ainsi, les chances que le film fasse son chemin dans un avenir proche sont très minces.

Dernier mot:

Le redémarrage de Masters Of The Universe a déjà subi un retard considérable, que ce soit dans le développement ou la production. Ainsi, les fans s’attendent à ce qu’il soit diffusé bientôt. Bien qu’il y ait peu de chances que cela se produise, nous espérons qu’il fera son chemin d’ici 2021.