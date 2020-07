Redécouvrez la musique avec le système de haut-parleurs sans fil Technics OTTAVA

le Le slogan publicitaire de Technics pour ses produits sonores est « Redécouvrir la musique » et bien que généralement, les slogans publicitaires ne signifient pas trop, quand j’ai joué pour la première fois au Technics SC-C50, ces mots étaient la première chose qui m’est venue à l’esprit. Soudain, je voulais jouer de la musique tout le temps – vieilles chansons, nouvelles chansons, toutes les chansons. Et chaque fois que je jouais une chanson, c’était comme si je l’entendais pour la toute première fois.

Pourquoi? Parce que le Technics SC-C50 offre un son si immersif et total – il semble vous frapper physiquement. De plus, il y a une clarté dans la qualité du son qui ne provient généralement que de systèmes audio de très grande taille. Obtenir cette qualité de son à partir de ce qui ressemble à une assez grande barre de son est incroyable. Il est si compact qu’il s’installera confortablement sur votre table basse – aucun fil nécessaire – et diffusera tout ce que vous voulez depuis votre téléphone. Il s’agit d’un système audio moderne.

Le système d’enceintes sans fil SC-C50 de Technics est doté de Space Tune qui calibre

le son pour remplir l’espace dans lequel il se trouve.

Qualité sonore exceptionnelle, parfaitement calibrée

Lorsque vous écoutez de la musique via le système de haut-parleurs sans fil SC-C50, il est facile d’oublier Netflix et toutes les autres émissions que vous regardez normalement. Une fois que vous commencez à jouer de la musique via le SC-C50, vous êtes transporté à cette époque où tout ce qui comptait était la musique – le bon artiste, chanter, jouer – vous emmenant dans un autre monde de musique où rien n’existe à part ce son.

C’est ce qu’inspire le Technics SC-C50 et ce serait probablement la même chose pour n’importe quel système Hi Fi de qualité supérieure. Mais le SC-50 est si compact et si facile à installer, il a beaucoup à offrir.

J’ai testé le SC-C50 et j’ai donc comparé le son du SC-C50 à mon propre système audio composé de haut-parleurs surround Denon, d’un subwoofer et d’un amplificateur. Bien que mon système offre une expérience sonore tridimensionnelle, le SC-C50 a égalé ce son et l’a même ajouté avec une clarté de son incroyable – la gamme de sons supérieure était plus claire et pourtant, toujours mélangée avec les sons de basse les plus bas.

Alors, quels sont les modèles disponibles?

Les modèles de la gamme Technics Premium Class OTTAVA Series sont:

Système stéréo compact haut de gamme SC-C70: 1649 $ PVC (Comprend un lecteur CD. Pour un examen complet de ce modèle, voir ici)

Système de haut-parleurs sans fil haut de gamme SC-C50: 1429 $ PVC

Système de haut-parleurs sans fil compact SC-C30: 1149 $ Prix public conseillé

Comment apportent-ils cette clarté sonore?

Découvrez comment Space Tune fonctionne pour offrir un son optimal à votre espace.

Les trois modèles ont une fonction appelée Space Tune qui aide les systèmes à fournir un son optimal pour l’espace dans lequel le système est installé. Vous pouvez sélectionner l’un des trois modes prédéfinis en fonction de l’emplacement: Libre; Près du mur; ou près du coin.

De plus, un microphone intégré au SC-C50 et au SC-C30 permet à l’unité d’optimiser le son et un appareil iOS mesure et compense la réponse en fréquence avec une plus grande précision.

Technics fournit quatre moteurs JENO pour produire des performances optimales, avec une image sonore supérieure grâce à l’alignement du subwoofer, des médiums et du tweeter.

Dans Techno-speak Hi Fi, voici pourquoi ces systèmes de haut-parleurs sonnent si bien: Le LAPC mesure les caractéristiques de phase d’amplitude de fréquence de l’ampli avec les haut-parleurs connectés à l’unité et effectue un traitement du signal numérique pour obtenir la réponse impulsionnelle idéale. Les paramètres optimisés pour les caractéristiques de charge des haut-parleurs basse et haute fréquence sont préréglés dans le circuit de calcul LAPC de l’unité pour obtenir des caractéristiques de fréquence et de phase idéales sur toute la gamme de fréquences.

En exploitant ces technologies Technics, vous obtenez un son corsé et chaleureux avec le SC-50 et le SC-C30.

Un boîtier compact à l’architecture puissante

Le corps en forme d’arc du SC-C50 et du SC-C30 abrite trois médiums, trois tweeters et un subwoofer, tandis que les haut-parleurs à angle gauche et droit et un haut-parleur central créent une image stéréo riche et des voix nettes. Un «pavillon de contrôle de directivité» élimine les interférences mutuelles du haut-parleur pour obtenir une large directivité, et un médium et un tweeter coaxiaux assurent une directivité verticale avec moins de désordre de fréquence du corps compact.

Trois tweeters de 1,6 cm offrent un son haute résolution jusqu’à 50 kHz. Cela se combine avec un subwoofer à longue course de 12 cm à projection frontale et un port droit, de grand diamètre et long. Un total de sept unités dans le corps rigide en fibre de verre produit un son puissant à partir de l’amplificateur à 3,1 canaux.

Diffusion facile de tout ce que vous voulez écouter

Lorsque vous utilisez le SC-C50 ou le SC-C30, vous pouvez tout diffuser depuis la radio Internet, Spotify et TIDAL. La connectivité sans fil comprend Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay et DLNA. Une fonction «Favoris» permet d’accéder facilement aux stations de radio et aux listes de lecture Spotify.

Les SC-C50 et SC-C30 intègrent Chromecast afin qu’ils puissent diffuser ce que vous aimez depuis votre smartphone. Ils fonctionnent également avec Google Assistant, AirPlay et Deezer. Ils offrent un couplage multi-pièces et stéréo.

Découvrez comment lire de la musique différente sur différentes enceintes sur cette vidéo.

Étant donné que les données sont diffusées directement de votre téléphone vers l’unité principale, il n’y a aucune dégradation de la qualité sonore. En utilisant un certain nombre de haut-parleurs intégrés Chromecast, la même chanson peut être lue dans quelques pièces, ou différentes musiques peuvent être lues d’une pièce à l’autre, pour un divertissement multi-pièces.

Nous savons qu’il délivre le son – qu’en est-il du prix?

D’après notre essai du SC-C50, au début, le prix semblait un peu élevé car je supposais qu’il s’agissait essentiellement d’une grande barre de son. Mais après avoir utilisé le SC-C50, vous vous rendez compte immédiatement, ce n’est pas ce que c’est. Offrant une qualité sonore exceptionnelle, ce système d’enceintes n’est que cela: un système audio Hi Fi complet.

Alors ne soyez pas confus par le fait qu’il est condensé dans un espace beaucoup plus petit. Le SC-C50 est la vraie affaire – il délivre un son d’une si haute qualité qu’il vous fera littéralement « redécouvrir la musique » et pourtant, il convient à la façon dont nous vivons. Il prend moins de place et est compatible avec tous nos appareils. C’est le type de système audio que nous voulons dans nos maisons ces jours-ci.

Pour plus d’informations sur la gamme Technics Premium Class OTTAVA Series, vous pouvez jeter un œil ici. Les systèmes sont disponibles chez les revendeurs audio spécialisés.