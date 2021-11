Red Notice : Qui trouve le troisième œuf dans le film Netflix ? Booth ou Le Fou ?

Dans Red Notice, les voleurs d’art Nolan Booth (Ryan Reynolds) et Le Fou (Gal Gadot) poursuivent les trois œufs ornés de bijoux légendaires qui appartenaient à l’origine à la reine égyptienne Cléopâtre, tandis que le profileur du FBI John Hartley (Dwayne Johnson) poursuit les deux voleurs. Les œufs ont été initialement donnés à Cléopâtre par le général romain Marc Antoine le jour de leur mariage pour lui montrer sa dévotion éternelle. Après leur mort, les œufs ont été considérés comme des mythes pendant des siècles. Cependant, en 1907, un agriculteur a trouvé deux de ces œufs à l’extérieur du Caire, mais le troisième est toujours porté disparu. Si vous vous demandez qui parmi les personnages principaux trouve le troisième œuf, Betanews vous dit tout.

Qui trouve le troisième œuf dans Red Notice ?

À l’ouverture du film, le premier œuf est au Museo Nationale di Castel Sant’Angelo à Rome. Le deuxième œuf se trouve dans la collection privée du marchand d’armes Sotto Voce (Chris Diamantopoulos) à Valence, en Espagne. Un milliardaire égyptien annonce qu’il donnera 300 millions de dollars à celui qui lui apportera les trois œufs avant le jour du mariage de sa fille, qu’il a nommée Cléopâtre. Son annonce pique l’intérêt de personnes comme Le Fou et Booth. Le Fou acquiert les deux premiers et torture Hartley pour que Booth révèle où se trouve le troisième œuf. ce dernier dit finalement au Fou que le dernier œuf se trouve dans une chambre secrète à l’intérieur de la grande pyramide d’Égypte. Il prétend qu’il le sait parce que sa mère était égyptologue et qu’il sait lire les hiéroglyphes.

Cet aveu arrête la torture, puis Le Fou double son partenaire temporaire Voce avant de partir. Cependant, Booth révèle plus tard à Hartley que l’œuf est en fait en Argentine, et il l’a découvert non pas grâce à ce qu’il a appris de sa mère, mais à cause d’un héritage qu’il a obtenu de son père.

La relation entre Booth et son père est devenue tendue après que ce dernier a accusé à tort Booth d’avoir volé sa montre-bracelet. Après la mort de son père, Booth a trouvé cette montre dans l’un des tiroirs du bureau de son père. En colère, il jeta la montre contre le mur, la brisant en morceaux. L’une des pièces avait des coordonnées inscrites dessus. Booth réalisa qu’ils indiquaient l’emplacement où les nazis avaient construit un bunker secret et stocké tout ce qu’ils avaient pillé pendant la Seconde Guerre mondiale.

En avril 1945, l’Allemagne nazie faisait face à une défaite inévitable. Rudolph Zeich, marchand d’art et d’antiquités d’Hitler, a emporté pratiquement tous les trésors que son gouvernement avait accumulés et les a transportés par bateau à vapeur jusqu’en Argentine. La montre du père de Booth appartenait à l’origine à Zeich. Booth savait également que Zeich était prétendument la dernière personne à avoir été vue avec le troisième œuf, ce que le reste du monde pense être perdu pour l’histoire. Après avoir découvert les coordonnées, Booth fit réparer la montre. Cela s’avère être une bonne idée avec le recul car la montre s’avère être la clé qui déverrouille la chambre principale du bunker.

Une fois à l’intérieur, Booth et Hartley découvrent que la chambre est remplie d’objets précieux, et chercher le troisième œuf à l’intérieur reviendra à chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement pour eux, les nazis ont tout documenté et Booth trouve le troisième œuf orné de bijoux dans une boîte portant la mention « Cléopâtre ». Cependant, bien que Booth trouve le troisième œuf, ce sont Hartley et Le Fou qui le livrent au milliardaire égyptien. Ils doublent d’abord Booth, révélant qu’ils sont amants et complices, puis ils trahissent le milliardaire en contactant Interpol. À la fin du film, les trois œufs sont sous la garde des autorités.