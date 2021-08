Red Notice est le plus grand film jamais réalisé par Netflix, selon son producteur

Le producteur Hiram Garcia présente Red Notice comme le plus grand film jamais réalisé par Netflix. Ces dernières années, les films originaux de Netflix sont devenus presque aussi importants que les sorties en salle. Le diffuseur a produit des films à succès comme L’Armée des morts de Zack Snyder et Extraction de Chris Hemsworth, s’imposant ainsi comme l’un des principaux acteurs du secteur du divertissement. Entre espoirs de récompenses et blockbusters classiques, Netflix a essayé de faire plus grand que jamais en 2021 avec la sortie d’un nouveau film original chaque semaine.

L’un des films les plus chauds de l’année pour Netflix arrivera en novembre : Red Notice. Le film met en scène un trio de stars composé de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Réalisé par Rawson Marshal Thurber, Red Notice suit un profileur du FBI (Johnson) qui fait appel à un escroc (Reynolds) pour traquer le plus grand voleur d’art du monde (Gadot). Le film a été tourné l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus, et Netflix a confirmé en juillet qu’il sortirait cet automne.

Garcia, président de la société Seven Bucks Production de Johnson et producteur de Red Notice, a récemment fait l’éloge du film lors d’un entretien avec Collider. Il l’a décrit comme “un film tellement amusant” et a ajouté qu’il s’agissait du plus grand film jamais réalisé par Netflix. M. Garcia a ensuite félicité le diffuseur pour avoir été un excellent partenaire sur le film et a annoncé toute l’excitation qui l’attend :

Ces trois acteurs sont tellement incroyables ensemble. Gal (Gadot), Ryan (Reynolds) et DJ ont une alchimie incroyable et sont superbes ensemble. On n’en a jamais assez d’eux. De plus, le film a un côté rétroactif amusant, DJ étant un profiler du FBI à la poursuite des voleurs d’art les plus recherchés au monde. C’est vraiment une grande aventure qui nous fait voyager dans le monde entier et le genre de film qui nous permet de nous évader et de nous amuser, ce dont le monde a besoin en ce moment. Nous sommes très fiers de ce film et nous avons hâte qu’il sorte le 12 novembre dans le monde entier. En substance, vous voyez Black Adam, Deadpool et Wonder Woman dans une autre version à l’écran. Qui n’a pas envie de voir ça ?

Le fait que Red Notice figure parmi les plus grosses productions de Netflix est vraiment impressionnant quand on se souvient des circonstances dans lesquelles il a été tourné. La production a commencé avant que les fermetures ne soient imposées, mais elle a elle aussi été mise en attente comme la plupart des projets Netflix. Les acteurs et l’équipe ont été contraints de rester séquestrés pendant des mois avant de reprendre le travail, et ils ont finalement pu terminer le film à l’automne. Reynolds et Johnson ont tous deux parlé en termes élogieux du travail acharné que l’équipe a fourni tout au long de la production éprouvante de Red Notice, et d’après les commentaires de Garcia, il semble que tout cela ait porté ses fruits.

Le film Red Notice, 12/11.

Le public aura l’occasion de voir le résultat de ces efforts lorsque Red Notice sortira en novembre. Jusqu’à présent, on n’a guère vu le film, si ce n’est quelques images partagées en ligne par les stars et quelques séquences diffusées exclusivement à la télévision lors des Jeux olympiques. On peut supposer que Netflix commencera bientôt à promouvoir Red Notice, d’autant plus qu’il s’agit de l’un de ses plus gros films. Le diffuseur a probablement de grands espoirs pour ce film et pourrait même envisager d’en faire une franchise. Les mois à venir nous en diront plus sur cette idée, alors restez à l’écoute.

Pour rappel, Red Notice sera disponible en streaming sur Netflix à compter du 12 novembre 2021.