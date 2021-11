Red Notice est-il adapté aux enfants ? A partir de quel âge peut-on regarder le film Netflix ?

Red Notice est le dernier film avec Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot sorti sur Netflix depuis ce vendredi 12 novembre mais vous vous demandez sûrement si il est vraiment adapté aux enfants ? Betanews vous dit tout ce que vous devez savoir sur le long-métrage du géant du streaming.

Lorsqu’une “red notice” émise par Interpol, le plus haut niveau de mandat pour chasser et capturer les personnes les plus recherchées au monde, est diffusée, le meilleur profiler du FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), est sur le coup. Il se retrouve au beau milieu d’un casse audacieux où il est obligé de faire équipe avec le plus grand voleur d’art du monde, Nolan Booth (Ryan Reynolds), afin d’attraper la voleuse d’art la plus recherchée du monde, “The Bishop” (Gal Gadot).

Red Notice est-il adapté aux enfants ?

Selon la MPAA, Red Notice est classé PG-13 pour la violence et l’action, les références s3xuelles et le langage soutenu, ce qui signifie qu’il peut ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.

Il y a de nombreuses utilisations de langage grossier et à connotation s3xuelle ainsi qu’une scène de nudité partielle où l’on peut voir une partie du corps d’un homme. La violence est présente, mais pas excessive. La plupart est utilisée à des fins comiques. Il y a quelques combats au corps à corps, une fusillade, quelqu’un est étranglé, des explosions, des incendies et un autre personnage est torturé. Il est aussi question de suicide et les personnages boivent de l’alcool.

RED NOTICE | Bande-annonce officielle VF | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Red Notice est-il adapté pour les enfants de moins de 13 ans ?

Red Notice est aussi divertissant que ce que l’on peut attendre d’un film avec Ryan Reynolds, Gal Gadot et The Rock dans les rôles principaux. Vous avez beaucoup de star power, mais malheureusement aucun scénario pour utiliser leurs forces. Les adolescents aimeront probablement ce film, car il s’agit d’un tas de bêtises qui ne demandent pas beaucoup de réflexion. Ce n’est pas une critique à l’égard des adolescents ; parfois, ça fait du bien de regarder des séries ou des films sans grand intérêt.

Devoir compter sur des blagues grossières pour rire au lieu des plaisanteries pleines d’esprit dont nous savons tous que ces acteurs sont capables est décevant, mais pour un film Netflix, c’est suffisant. Nous, en tout cas, on ne dépenserait pas d’argent pour le voir dans une salle de cinéma. Les acteurs rendent Red Notice regardable, mais à peine.

Ryan Reynolds et Dwayne Johnson ont de l’affinité, mais il est temps pour Ryan Reynolds de jouer quelqu’un de nouveau. Il est en train de s’enfermer dans un type de personnage, et on préfére le voir dans Free Guy. Red Notice est votre comédie d’action typique, et si c’est ce dont vous avez besoin, alors vous pourriez être satisfait.