Red Note 20, nouveau crédit instantané, Samsung devient fou de Cyber ​​Monday!

Si vous attendiez un Mystic Red Galaxy Note 20 5G pour correspondre à votre à prix réduit Galaxy Buds Live, c’est aujourd’hui votre jour, comme Samsung a annoncé son Cyber ​​Monday traite et, surprise, il comprend deux nouvelles couleurs – le rouge Note 20 et un blanc Z Flip.

Le Cyber ​​Monday empilable fou de Samsung

En dehors de cela, il gagne 120 $ en crédits instantanés que vous pouvez utiliser pour des accessoires, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les Galaxy Buds Live in Mystic Red qui ne coûtent que 129,99 $ aujourd’hui. Le crédit supplémentaire s’ajoute à la remise allant jusqu’à 150 $ dont il dispose pour Galaxies, et en plus de ses généreuses offres de reprise et de regroupement.

Ajoutez simplement l’un de ces deux ou les deux au panier pour bénéficier de la réduction groupée, par exemple, et vos Galaxy Buds Live rouges seront livrés gratuitement avec le crédit accessoire instantané, car Samsung bénéficie d’une réduction supplémentaire de 10% sur le prix déjà réduit.