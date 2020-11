Red Dead Redemption: The Outlaws Collection pour PS5 geleakt

Suivant GTA V Rockstar travaille apparemment aussi sur la PS5 Red Dead Redemption: la collection des hors-la-loi pour les nouvelles consoles. Cela découle d’une fuite potentielle sur Amazon.com.

Bien que plus de détails sur la nouvelle édition manquent encore, le La collection des hors-la-loi Apparemment Red Dead Redemption 2 et un remake de l’original Red Dead Redemption. Sur PS5 et XSX, vous pouvez vous attendre aux améliorations habituelles. La prise en charge du lancer de rayons et des temps de chargement plus rapides sont mentionnés. Le remake comprend également probablement de nouvelles missions et de nouveaux visages.

Red Dead Redemption La liste des Outlaws Collection a fuité sur Amazon et inclut RDR Remastered une version améliorée de RDR2. pic.twitter.com/IcGolF5avv – Fuites et rumeurs de jeu (@GameLeaksRumors) 21 novembre 2020

Le a été officiellement annoncé Red Dead Redemption: la collection des hors-la-loi pas encore, mais la sortie est prévue pour 2021.

