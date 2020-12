Red Dead Online maintenant disponible en version autonome

Rockstar vous rappelle aujourd’hui la sortie de Red Dead en ligne, qui peuvent désormais également être achetés séparément.

Red Dead en ligne est maintenant pour tous les nouveaux joueurs qui Red Dead Redemption 2 pas encore propre, disponible en tant que jeu autonome. Cela peut être acheté jusqu’au 15 février 2021 au prix de lancement de 4,99 € (correspond à une remise de 75% sur le prix régulier) disponible sur PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store et sur Steam. Veuillez noter que PlayStation Plus ou Xbox Live Gold sont nécessaires pour jouer.

Enfermez-vous Red Dead en ligne Des millions d’autres joueurs dans l’Ouest américain et découvrez un monde qui vous divertira pendant des années avec d’innombrables fonctionnalités, éléments de jeu et améliorations supplémentaires. Déterminez votre propre destin en combattant les responsables de l’application de la loi, les gangs rivaux et les animaux sauvages dangereux pour construire votre avenir à la frontière américaine.

Installez-vous, montez seul ou formez une escouade et explorez le monde entier – des montagnes enneigées du nord aux marais du sud, des avant-postes isolés aux fermes animées et aux villes animées.