Red Bull Salzburg s’incline à l’arrivée contre le Bayern: les votes pour le match

Red Bull Salzburg a raté la surprise. Salzbourg a dû admettre mardi le champion en titre du Bayern Munich en Ligue des champions, clairement 2: 6. Les voix pour le jeu.

Les buts de Mergim Berisha (4e) et Masaya Okugawa (66e) étaient trop peu nombreux, car les Allemands grâce à Robert Lewandowski (21e / penalty, 88e), un but contre son camp de Rasmus Kristensen (44e), Jerome Boateng (79e) ), Leroy Sane (83e), Lucas Hernandez (92e) a marqué six fois.

Salzbourg est dans le groupe A après trois matchs avec un point en bas du tableau. Le Bayern est avec le maximum de points avant la promotion en huitièmes de finale. Le deuxième Atletico Madrid est à trois points de Salzbourg après un match nul 1-1 au Lok Moscou (2 points). L’équipe de l’entraîneur Jesse Marsch rencontrera à nouveau le Bayern le 25 novembre à Munich.

Jesse Marsch (entraîneur de Salzbourg): « 6: 2 n’est pas une représentation de ce match. Nous avons été vraiment bons pendant 75 minutes. Ensuite, il y a un but standard et trois autres. C’était comme une rupture de barrage. S’il y a un trou, alors beaucoup de choses se passent. C’est un mauvais pressentiment, mais pour Nous avons joué 75 minutes de suite (au niveau des yeux) avec la meilleure équipe du monde. Le résultat est une déception, mais en termes de performances, les garçons ont joué à leur limite. «

À propos de l’arbitre: « Je n’ai jamais rien dit à propos de l’arbitre, mais aujourd’hui, nous devons dire: il n’était pas bon. Je sais que nous sommes un petit club, le Bayern Munich est un grand club. C’était la même chose l’année dernière. Nous sommes petits, nous devons le mérite. «

Hansi Flick (entraîneur du Bayern): « Cela semble très clair, mais ce n’était pas comme ça. Salzbourg l’a très, très bien fait dès le début. Ils ont bien fermé les salles et joué un très bon match de quart lorsqu’ils ont remporté le ballon. Exactement comme nous les avons analysés. On pourrait dire qu’ils ont une bonne structure de jeu. Ils nous ont vraiment mis à l’épreuve une ou l’autre fois. Nous avons dû bien défendre et Manu (le gardien Manuel Neuer, ndlr) a également mis sa classe à l’épreuve. Après le 2: 2, j’ai aimé la mentalité de mon équipe. C’était un match de haut niveau pour le spectateur neutre, un match très divertissant avec beaucoup de vitesse. «

Dominik Szoboszlai (joueur de Salzbourg): «Jusqu’à la 80e minute, nous étions de bonne humeur. Jusqu’à la 80e minute, nous avons très bien joué, comme nous le voulions. Nous n’avions pas peur de jouer contre les champions en titre. Le 2: 6 ne montre pas ce que nous avons fait Le rythme de la Bundesliga allemande est peut-être différent. Mais cela ne devrait pas être une excuse pour marquer quatre buts après la 80e minute. «

Jerome Boateng (défenseur du Bayern): « C’était le match difficile auquel nous nous attendions aujourd’hui. Je pense que Salzbourg a très bien joué. Nous avons eu de bonnes phases, mais aussi de mauvaises phases – surtout en seconde période. En fin de compte, nous avons montré que nous voulions absolument gagner et ensuite nous l’avons mérité. à la fin a également gagné dans ce montant. «

Ligue des champions: le tableau du groupe A