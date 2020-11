Red Bull Salzburg confus après la faillite du SK Sturm Graz

Au huitième tour de la Bundesliga, le SK Sturm Graz s’est imposé 3-1 face au Red Bull Salzburg, battant les Bulls pour la première fois après la finale de la Coupe en 2018. Les champions en titre se trompent donc un peu.

Cican Stankovic était vraiment bouleversé après la défaite et l’a quitté Ciel-Interview de son mécontentement: « Pendant la pause, l’entraîneur a mentionné que nous perdions trop de plaqués qu’ils (tempête, Remarque.) étaient juste beaucoup plus agressifs que nous et que nous pouvons faire mieux en seconde période. Et pendant les cinq premières minutes, nous l’avons complètement battu. C’était juste très embarrassant pour nous aujourd’hui. Nous avons des exigences complètement différentes. Le seul point positif était qu’il n’y avait pas de spectateurs aujourd’hui, car ils ne méritaient pas que nous jouions comme ça. «

Et plus loin: « La façon dont ils applaudissent maintenant, ça me fait encore plus mal. Nous n’avons pas perdu ici depuis longtemps et ça fait vraiment mal aujourd’hui. Sturm a joué comme nous voulions jouer. La façon dont ils ont joué, nous voulions jouer et c’était la raison pour laquelle nous avons perdu aussi. «

Interrogé sur le match à venir contre le FC Bayern, le gardien de but a averti: « Mercredi est un match complètement différent, une compétition complètement différente. Nous devons analyser maintenant pour faire mieux. Parce que comme aujourd’hui, vous ne pouvez tout simplement pas vous présenter. Pas en Bundesliga et en Ligue des champions, alors bonne nuit quand on joue comme ça. «

L’entraîneur de Salzbourg, Jesse Marsch, a également été très déçu: « J’ai vu dès le départ que nous n’étions pas prêts à nous battre. Nous avons perdu beaucoup de balles et puis nous avons eu des ennuis. Pour moi, c’était très clair. A la mi-temps, nous l’avons fait. Nous avons reparlé du sujet et dans les cinq premières minutes, nous avons perdu chaque duel. C’était une performance immature, nous n’étions pas prêts pour un adversaire aussi intense. C’était une défaite méritée. «

Il a également fait l’éloge de son adversaire: « Je dois dire: un énorme compliment à Sturm Graz. Ils ont très bien joué. Ils avaient plus de volonté que nous et ils pourraient gagner plus de duels, de duels en cours et des duels aériens. Si nous étions deuxièmes dans toutes les situations. c’est dur de jouer au football. C’était une leçon importante pour nous. Surtout à la maison, nous ne pourrons jamais avoir moins de volonté que nos adversaires. Jamais! «

