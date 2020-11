Reconstruire Dresde après l’horrible bombardement incendiaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945-1970

Au cours du dernier hiver de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Dresde, dans l’est de l’Allemagne, a été réduite en décombres, tuant des dizaines de milliers de personnes et suscitant un débat acharné sur la justification de l’attaque.

Dresde était la capitale de l’état de Saxe, située sur l’Elbe. C’était un centre culturel, contenant des monuments célèbres comme la Frauenkirche, et a été surnommé la Florence de l’Elbe.

La population de la ville était en grande partie supposée, car les réfugiés ont afflué dans la ville peu de temps avant le bombardement alors que les troupes soviétiques avançaient vers l’est de la ville, mais des estimations courantes placent la population au moment des bombardements à plus de 650000.

Au début de 1945, les commandants alliés se réunirent pour planifier Thunderclap, un nouveau plan visant à bombarder stratégiquement l’Allemagne, en particulier pour aider à l’avancée des troupes soviétiques. Ils ont fait valoir que le bombardement de tapis de grandes villes de l’Allemagne de l’Est permettrait aux troupes soviétiques d’exploiter la confusion qui s’ensuivrait, entravant le mouvement des troupes allemandes de l’ouest des villes cibles.

Le 27 janvier 1945, étant donné la conclusion de l’Allied Joint Intelligence Command selon laquelle les Allemands pourraient renforcer le front de l’Est avec un demi-million d’hommes (jusqu’à 42 divisions), Sir Archibald Sinclair de la RAF a envoyé à Churchill la recommandation de bombarder Berlin, Dresde, Chemnitz, Leipzig, ou d’autres grandes villes avec des ressources disponibles, afin d’entraver les mouvements ennemis efficaces si un tel renforcement était ordonné par Berlin.

le bombardement de Dresde a commencé dans la nuit du 13 au 14 février lorsque 796 avions britanniques Lancaster et 9 Mosquito ont été déplacés et ont largué 1478 tonnes d’explosifs puissants et 1182 tonnes de bombes incendiaires lors du premier bombardement et 800 tonnes de bombes lors du second.

Les bombes incendiaires contenaient des produits chimiques combustibles tels que du magnésium, du phosphore ou de la vaseline / napalm. Il a été affirmé qu’en raison des températures extrêmes à l’intérieur des bâtiments causées par les incendies énormes, des courants d’air se sont formés où les personnes qui fuyaient seraient aspirées dans les bâtiments en feu.

Trois heures plus tard, 529 bombardiers Lancaster ont largué 1800 tonnes de bombes. Le lendemain, 311 bombardiers américains B-17 ont largué 771 tonnes de bombes tandis que les chasseurs Mustang d’escorte mitraillaient le trafic (sans distinction entre militaires et civils) dans les rues pour causer davantage de ravages.

Margaret Freyer, une résidente de Dresde, a rappelé: La tempête de feu est incroyable, il y a des appels à l’aide et des cris de quelque part, mais tout autour est un seul enfer. À ma gauche, je vois soudain une femme. Je peux la voir encore aujourd’hui et je ne l’oublierai jamais. Elle porte un paquet dans ses bras, c’est son bébé. Elle court, elle tombe et l’enfant vole en arc de cercle dans le feu…. La peur insensée me saisit et à partir de là, je me répète une phrase simple: «Je ne veux pas brûler à mort».

Lothar Metzger, un autre habitant de Dresde qui n’avait que neuf ans à l’époque, se souvient: Nous n’avons plus reconnu notre rue. Du feu, seulement du feu où que nous regardions. Notre 4ème étage n’existait plus. Les restes brisés de notre maison brûlaient. Dans les rues, il y avait des véhicules et des charrettes en feu avec des réfugiés, des gens, des chevaux, tous criant et criant de peur de la mort. J’ai vu des femmes blessées, des enfants, des personnes âgées chercher un chemin à travers les ruines et les flammes…. Tout le temps, le vent chaud de la tempête de feu a renvoyé les gens dans les maisons en feu dont ils essayaient de s’échapper. Je ne peux pas oublier ces terribles détails. Je ne peux jamais les oublier.

Les méthodes de bombardement utilisées par les Alliés étaient d’encourager la destruction totale des bâtiments: les bombes explosives ont d’abord exposé les ossatures en bois des bâtiments, puis les bombes incendiaires ont enflammé le bois, et enfin suivi par divers explosifs pour entraver les efforts de lutte contre les incendies.

Les résultats ont été dévastateurs. 24 866 des 28 410 maisons du centre-ville de Dresde ont été détruites, dont beaucoup étaient des écoles, des hôpitaux et des églises. Les estimations des décès vont de 25 000 à plus de 60 000 (le rapport officiel allemand a indiqué 25 000 avec 21 271 enterrements enregistrés).

Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, les survivants de Dresde ont commencé la tâche ardue de nettoyer et de reconstruire leur ville. Les volontaires ont passé des années à nettoyer les gravats à la main et à les transporter.

De nombreux bâtiments historiques importants de la ville ont été reconstruits, notamment l’opéra Semper et le palais Zwinger, bien que les dirigeants de la ville aient choisi de reconstruire de grandes parties de la ville dans un style «socialiste moderne», en partie pour des raisons économiques, mais aussi pour se séparer du passé de la ville en tant que capitale royale de la Saxe et fief de la bourgeoisie allemande.

Certaines des ruines d’églises, de bâtiments royaux et de palais, tels que la Sophienkirche gothique, l’Alberttheater et le Wackerbarth-Palais, ont été rasées par les autorités soviétiques et est-allemandes dans les années 1950 et 1960 au lieu d’être réparées. L’église Frauenkirche, sans doute la pièce maîtresse de la ville, n’a été complètement reconstruite que 60 ans après la guerre. Par rapport à l’Allemagne de l’Ouest, la majorité des bâtiments historiques ont été sauvés.

