Recommandations de réouverture du parc, construction interrompue, etc. – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Un groupe de travail en Floride a des idées sur la façon dont les parcs à thème devraient rouvrir.

Les plans de construction à Disneyland Paris ont été interrompus.

Qu’est-ce qui aurait pu être avec un Monsters Inc. montagnes russes?

Et plus!

Eh bien, nous sommes tous encore là, et par « ici », je veux dire « coincés dans nos maisons ». Peu de choses ont changé depuis notre dernière rubrique sur les parcs à thème, bien que je souhaite vraiment que ce ne soit pas le cas. En Floride, un groupe de travail de chefs d’entreprise s’est récemment réuni pour formuler des recommandations sur la façon dont les parcs à thème tels que Walt Disney World et Universal Studios Orlando pourraient rouvrir au milieu de la pandémie actuelle. (Pour être clair, ce groupe de travail peut proposer autant d’idées qu’il le souhaite, mais aucune ne doit être appliquée. Alors, prenez tout cela avec un grand bol de sel.) Ils recommandent un plan d’ouverture à plusieurs niveaux, avec la phase 1 à 50% de la capacité, ainsi que des choses comme les employés étant tenus de porter des masques et des gants.

Il est extrêmement bleu de lire des recommandations comme celle-ci, d’autant plus que le lendemain du jour où le Orange County Task Force a formulé ces recommandations, il a ensuite réitéré que quoi qu’il arrive avec les parcs, ils devraient ouvrir selon les délais qu’ils préfèrent. (Comme c’est gentil de leur part de laisser les parcs en décider!) Et bien que ce soit formidable, lire leurs recommandations, c’est comme vivre un rêve éveillé. Imaginez à quoi ressemblerait le Magic Kingdom à 50% de sa capacité. Si vous imaginez un parc qui n’est pas terriblement vide, vous avez probablement raison. Comment les Cast Members nettoieraient-ils les manèges en milieu de journée? Combien de temps faut-il consacrer à l’essuyage de chaque véhicule, chaque barre de tour, chaque dossier de siège, chaque pochette destinée à contenir votre sac à main, etc.? Je suis certain que les gens des parcs Disney posent ces questions – ils s’appliquent tout autant à Disneyland et aux parcs internationaux. Mais ces recommandations du groupe de travail sont un peu ridicules.

En parlant des parcs internationaux, ils ont également été victimes de problèmes liés à la pandémie. À Disneyland Paris, il était prévu d’agrandir considérablement le parc Walt Disney Studios. Comme vous pouvez l’imaginer, ces plans ont été interrompus. Le projet en plusieurs phases devait démarrer l’année prochaine, et lorsque Laurent Burazer d’Euro Disney a été interviewé, il a souligné que le projet n’était pas annulé. Mais comme il s’agit d’une expansion importante de l’un des deux parcs de la station parisienne, vous devez imaginer que cela va prendre beaucoup plus de temps avant de voir son achèvement.

Une récente interview d’un ancien cadre de Disney World continue de faire le tour des communautés de fans. Dan Cockerell, ancien vice-président des Disney’s Hollywood Studios et du Magic Kingdom, a longuement discuté avec Lou Mongello de WDW Radio d’un certain nombre de sujets, y compris une balade qui semblait avoir toujours pu se produire mais qui n’a jamais eu lieu: usine de portes à Monsters Inc. Selon Cockerell, Imagineering et John Lasseter pensaient que l’idée était des gangbusters, mais cela n’allait pas avec la tentative de créer des attractions plus familiales aux Disney’s Hollywood Studios. Vous savez, le même parc où il y a toute une section consacrée à une série de films sur les batailles spatiales. Une attraction basée sur un film d’animation pour tous les âges n’aurait pas été suffisamment familiale. …D’ACCORD. Sûr. Nous devrons simplement vivre en nous demandant à quoi cela aurait pu ressembler.

En parlant de ce à quoi les choses ressemblent (les séquences sont A + aujourd’hui, je sais), vous vous demandez peut-être à quoi ça ressemble maintenant à Disneyland. Le parc est vide, depuis des semaines. Et bien sûr, vous pouvez simplement traverser le parc en passant par Anaheim, mais ce n’est pas la même chose que de le voir au-dessus. Bien que les hélicoptères obtiennent rarement l’autorisation de survoler le parc, un pilote chanceux a récemment obtenu l’approbation et le résultat est magnifique et très inquiétant. Non seulement vous avez une idée beaucoup plus claire de la proximité de certaines des attractions les plus importantes de la zone des coulisses, mais vous pouvez voir quelque chose qu’aucun de nous ne pourrait imaginer: un parc Disney sans invités réclamant de se précipiter vers leurs attractions préférées . Très, très étrange.

Articles sympas du Web: