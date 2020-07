Récapitulatif de la partie 1! Choses à retenir avant la diffusion de la partie 2 sur Netflix

Kissing Booth 2 arrive sur Netflix le 24 juillet 2020, et comme nous sommes à quelques jours de sa première, parlons de l’endroit où le premier film nous a laissé, les fans sont très ravis de la deuxième partie et s’attendent à ce qu’elle soit aussi bon comme le premier.

Alors, sans perdre de temps, entrons dans les détails sur le récapitulatif de Kissing Booth 1.

KISSING BOOTH 1 RECAP

Si vous n’avez pas encore vu Kissing Booth, nous vous recommandons vivement de le faire car la deuxième partie du film approche à grands pas.

Elle et Lee sont les meilleurs amis depuis qu’ils sont enfants, le frère aîné de Lees Noah est l’un des gars les plus chauds de leur école et presque toutes les filles ont le béguin pour lui, y compris Elle.

Elle et Lee avaient conclu un pacte selon lequel ils ne pouvaient pas sortir avec les frères et sœurs de l’autre et les choses changent quand Elle et Lee organisent un Kissing Booth pour la collecte de fonds de leur école où Elle et Noah s’embrassent pour la première fois.

Elle et Noah gardent leur relation cachée du monde et en particulier de Lee, mais il finit par comprendre que Lee et Elle ont des retombées, mais ils finissent par redevenir amis à la fin du film.

Noah part pour Harvard alors qu’il a obtenu une bourse, laissant Elle derrière, la deuxième partie traitera de leur relation à distance et nous avons également deux nouveaux personnages ajoutés au film.

Nous tiendrons les fans informés des dernières nouvelles sur Kissing Booth 2 jusqu’à ce que vous continuiez à lire avec nous!