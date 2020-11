Rebonjour, Voyager 2! La NASA lance son premier appel pour sonder l’espace interstellaire depuis mars

La NASA vient de saluer sa sonde Voyager 2 dans l’espace interstellaire pour la première fois en plus de sept mois.

Les gestionnaires de Voyager 2 ont transmis un ensemble de commandes de test au vaisseau spatial jeudi 29 octobre à l’aide de l’antenne radio Deep Space Station 43 (DSS43) à Canberra, en Australie. Voyager 2 a confirmé avoir enregistré les instructions et les avoir exécutées sans incident, ont déclaré des responsables de la NASA dans une mise à jour lundi (2 novembre).

Les commandes étaient les premières que la NASA avait relayées à Voyager 2 depuis la mi-mars, lorsque le DSS43 de 230 pieds de large (70 mètres) s’est déconnecté pour des réparations et des mises à niveau . Ce travail de maintenance en cours est important, impliquant, entre autres, l’ajout de deux nouveaux émetteurs radio, dont un qui sert à communiquer avec Voyager 2.

Cet émetteur particulier n’avait pas été remplacé depuis plus de 47 ans, ont déclaré des responsables de la NASA.

«Ce qui rend cette tâche unique, c’est que nous travaillons à tous les niveaux de l’antenne, du piédestal au niveau du sol jusqu’aux câbles d’alimentation au centre de l’antenne qui s’étendent au-dessus du bord», Brad Arnold, de Jet Propulsion Lab de la NASA en Californie du Sud, dit dans la mise à jour de lundi .

« Cette communication de test avec Voyager 2 nous indique clairement que les choses sont en bonne voie avec le travail que nous faisons », a déclaré Arnold, le chef de projet de la NASA. Réseau d’espace profond (DSN).

Ces travaux, qui bénéficieront aux communications avec un large éventail d’engins spatiaux de la NASA, devraient se terminer en février 2021, ont déclaré des responsables de l’agence.

Le DSN est un réseau d’antennes paraboliques dans trois lieux différents, à peu près équidistants – Canberra; Madrid, Espagne; et Goldstone, Californie – que la NASA utilise pour communiquer avec son vaisseau spatial lointain. Le site de Canberra comprend trois paraboles plus petites qui, ensemble, peuvent recevoir des relais de vaisseau spatial, de sorte que l’équipe Voyager 2 a pu garder un œil sur la sonde distante même si le travail du DSS43 les empêchait d’envoyer des commandes.

Et Voyager 2 ne peut pas être hélé en utilisant des engins DSN en Espagne et en Californie: le vaisseau spatial se déplace vers le bas par rapport au plan orbital de la Terre et ne peut être atteint que depuis l’hémisphère sud.

Voyager 2 et son jumeau, Voyager 1 , lancé à quelques semaines d’intervalle en 1977 pour effectuer un «grand tour» épique des planètes géantes du système solaire. Les deux sondes ont accompli cette tâche sans précédent; Voyager 1 a survolé Jupiter et Saturne, et Voyager 2 a eu des rencontres rapprochées avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. (Le survol de Neptune, qui comprenait un regard de près sur la plus grande lune de la planète, Triton, est ce qui a envoyé le Voyager vers le «sud», au fait.)

Et puis les Voyagers ont continué à voler. Voyager 1 est entré dans l’espace interstellaire en août 2012, devenant le premier objet fabriqué par l’homme à le faire. Voyager 2 emboîté le pas à la fin de 2018 .

Les deux vaisseaux spatiaux fonctionnent toujours fort, offrant aux scientifiques leurs premiers regards de près sur le milieu interstellaire, l’immense étendue de l’espace lointain au-delà de la sphère d’influence du soleil. Cependant, les Voyagers à propulsion nucléaire sont à court de jus, donc les membres de l’équipe de mission ont éteint plusieurs instruments sur les sondes au cours des dernières années pour maximiser leur durée de vie opérationnelle. Les deux engins spatiaux devraient avoir suffisamment de puissance pour collecte de données jusqu’en 2024 , ont déclaré les membres de l’équipe de mission.

Voyager 1 est actuellement à environ 14,1 milliards de miles (22,7 milliards de kilomètres) de la Terre, et Voyager 2 est à 11,7 milliards de miles (18,8 milliards de km) de nous. Il faut donc environ 21 heures de commande du contrôle de mission pour se rendre à Voyager 1 et près de 17,5 heures pour atteindre Voyager 2.