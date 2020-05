REBELS & PRINCESS LEIA Manga arrive chez YEN PRESS

Crédit: Yen Press



Yen Press a annoncé des plans pour une série de mangas en cours dans le Guerres des étoiles univers.

Produit aux côtés de Lucasfilm, Yen Press publiera Star Wars: Rebels par l’écrivain artiste Akira Aoki basé sur la série animée, et Star Wars: Leia, princesse d’Alderaan de Haruichi Furudate, qui adapte le roman jeune adulte du même nom de Claudia Gray.

Voici le synopsis de Yen pour Star Wars: Rebels:

« Une adaptation manga de la série animée à succès en 3D Star Wars Rebels vu sur Disney XD.

La série animée lancée avec les deux premiers épisodes intitulés Star Wars Rebels: Spark of Rebellion et a été suivie de quatre saisons qui ont été diffusées de 2014 à 2018. La série acclamée par la critique mettait en vedette des personnages de Star Wars préférés des fans, tels que Kanan Jarrus, qui était au centre de sa propre série de romans et de bandes dessinées, et Chopper, un droïde qui fait une brève apparition dans le film Rogue One: une histoire de Star Wars.

Se déroulant à une époque où l’Empire Galactique traque le dernier des Jedi, une rébellion naissante contre l’Empire commence à prendre forme. Star Wars Rebels se déroule dans la région entourant la planète Lothal, où l’Empire Galactique se bat contre Ezra, un adolescent escroc aux capacités latentes de la Force, Kanan, l’un des derniers membres survivants de l’Ordre Jedi, et le reste des rebelles rebelles à bord du vaisseau fantôme. «

Et le synopsis de Leia, princesse d’Alderaan:

« Une adaptation manga du roman bien-aimé de YA Star Wars, Leia, Princess of Alderaan, de Claudia Gray.

L’histoire inédite de la façon dont la jeune Leia Organa vient rejoindre la rébellion contre l’empire maléfique. Claudia Gray est l’auteur de Star Wars Lost Stars, une Guerres des étoiles Un roman de YA adapté dans un manga publié par Yen Press.

Une jeune princesse Leia passe ses journées à apprendre les voies de la politique, à aider ceux qui en ont besoin et à se préparer pour la cérémonie traditionnelle au cours de laquelle elle déclare son intention de diriger un jour Alderaan. Mais alors que Leia se prépare à être nommée héritière du trône, elle prend conscience de la distance croissante entre elle et ses parents, qui, derrière des portes closes, sont les dirigeants de la rébellion nouvellement formée. En apprenant les secrets de ses parents, Leia doit maintenant faire un choix entre sa responsabilité envers le peuple d’Alderaan et sa responsabilité de sauver une galaxie écrasée par le règne de l’Empire. «

Les deux séries seront publiées numériquement et imprimées cet automne. Aucune date de sortie spécifique n’a été annoncée.