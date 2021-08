Rebel Wilson recrée le clip de Britney Spears pour son nouveau film Netflix Senior Year

La star de Pitch Perfect, Rebel Wilson, a exhibé un ensemble flashy inspiré de Britney Spears pour son prochain film Senior Year. Wilson, dont le dernier rôle au cinéma était dans la comédie musicale Cats en 2019, a été occupée à promouvoir sa nouvelle comédie Netflix en postant des photos partout sur les médias sociaux. La photographie principale de Senior Year a commencé le 24 mai à Atlanta, et selon l’un des récents posts de Wilson, l’équipe vient juste de terminer le tournage. Rebel Wilson sera l’un des producteurs du film et travaillera avec Paramount Players, un label de production de Paramount Pictures.

Le film, qui se déroule entre 1997 et 2017, est centré sur une femme d’une trentaine d’années (Wilson) qui se réveille d’un coma de vingt ans et retourne dans son lycée – où elle était autrefois une pom-pom girl populaire – dans l’intention de remporter la couronne de reine du bal. Revisitant ses racines de comédie de lycée, la star de Clueless Alicia Silverstone se joindra à Rebel Wilson dans la prochaine comédie réalisée par le réalisateur-producteur de télévision britannique Alex Hardcastle. Les autres membres du casting sont Angourie Rice (Mare of Easttown) et Sam Richardson (Veep).

Pour couronner un flot de photos de plateau de Senior Year, Rebel Wilson a posté une photo et une vidéo sur Instagram et TikTok montrant sa garde-robe inspirée du clip “Crazy” de Britney Spears à la fin des années 90. Dans la légende accompagnant sa vidéo TikTok, l’actrice révèle son admiration pour Spears, déclarant :

Pouvez-vous dire que je suis la plus grande fan de Britney ! Et donc, dans mon nouveau film Senior Year, mon personnage l’adore, et nous l’utilisons comme source d’inspiration pour notre équipe de pom-pom girls.

Les photos et vidéos à la Britney de Rebel Wilson ne sont pas les seuls indicateurs que Senior Year prend au sérieux son cadre de la fin des années 90 et du début des années 2000. Wilson a également posté plusieurs clichés montrant sa tenue de pom-pom girl, dont l’un est accompagné d’une légende disant : “Je peux vraiment vivre mes rêves de BRING IT ON dans ce film !” D’après les légendes de nombreuses photos de Wilson, les acteurs et l’équipe semblent s’être beaucoup amusés ensemble, ne partageant rien d’autre que de l’admiration les uns pour les autres.

Compte tenu du récent tollé de soutien entourant la situation actuelle de Spears, l’impact de Spears sur les milléniaux semble plus pertinent que jamais. En outre, compte tenu de son influence à l’époque du film, il est plus que logique de rendre hommage à la pop star. Avec l’expérience de Wilson dans le domaine de la musique et sa capacité avérée à divertir, les fans seront impatients de voir ce que le prochain film leur réserve. Senior Year sortira en 2022, avec une date de sortie exacte qui n’a pas encore été annoncée.