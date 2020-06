Rebel Wilson réagit au style «Gogglebox» de la bande dessinée locale sur «LOL: Last One Laughing Australia»

PEDESTRIAN.TV s’est associé à Amazon Prime Video pour vous faire rire.

Résister à la tentation de retomber dans le rire lorsque vous avez résolu un cas de gloussements dans une situation malheureuse est angoissant.

Sérieusement, vous vous souvenez avoir été réprimandé par votre professeur de mathématiques de 9e année pour avoir été un « bruiteur inconsidéré » après avoir échangé sur une vidéo de Vine que vous avez vue en classe, seulement pour tout perdre après 5 minutes de réflexion profonde?

Expérience de nouvelle comédie audacieuse et vibrante d’Amazon Prime Video LOL: Last One Laughing Australia prend ce niveau d’inconfort au nième degré – voici un aperçu du premier ep:

Vous avez dix des personnes les plus drôles de tous les temps en Australie – Frank Woodley, Sam Simmons, Susie Youssef, Joel Creasey, Dilruk Jayasinha, Ed Kavalee, Anne Edmonds, Nazeem Hussain, Becky Lucas et Nick Cody pris au piège dans une pièce ensemble pendant 6 heures avec des accessoires, des costumes et de l’alcool à la barre – ce qui est franchement une recette garantie pour les éclats de rire.

Le seul hic – ils ne sont pas autorisés à rire.

Rire les fera expulser de la compétition et les empêchera d’être en lice pour gagner 100 000 buckaroos.

Ayant été coincé dans l’iso avec ma famille pendant 2 mois, je sais exactement ce que c’est que d’être piégé dans une pièce avec plusieurs autres personnes qui pensent être des comédiens debout et ne pas laisser échapper un seul rire. Cependant, étant donné que chacun de ces individus est littéralement une usine à rire humaine, je suis sûr que c’est beaucoup plus difficile.

Les garder sur la bonne voie est la royauté australienne de la comédie Rebel Wilson, en les hébergeant dans une crèche de luxe, car ils sont filmés par des caméras cachées, et surtout ils réagissent de la manière la plus «rebelle» et hilarante possible.

Voir Rebel Wilson faire étalage de ses comédies comiques est toujours un bon moment, cependant, voir ses camarades regarder et riffer leurs pitreries, c’est comme regarder une masterclass dans le sarcasme. C’est comme sa propre version personnelle de Gogglebox – nous aimons simplement le voir.

Ce spectacle est chaotique Pour dire le moins. Par exemple, le niveau de pur hasard qu’il atteint est époustouflant. Cela dégage le même genre d’ambiance nostalgique d’une émission de variétés que vous et votre famille auriez assis et regardé ensemble un samedi soir en 2004, à l’exception de la façon la plus méchante et la plus excitante.

Entre regarder Frank Woodley fléau sur le sol comme un poisson à bout de souffle et la combinaison de gode de Sam Simmons, c’est une chevauchée loufoque et presque trippante du début à la fin.

Dans les premières minutes du spectacle, Anne Edmonds s’approche de la salle sans rire en demandant simplement au portier, « Y a-t-il des pingas ici? » Le niveau de sécheresse qu’elle a réussi à évoquer dans cette ligne était insondable – mes côtés étaient déjà sanglants à ce stade si je suis honnête.

On nous donne un petit aperçu de quel genre de style de jeu chacun des comédiens va viser – cles nerds omedy apprécieront les différents styles en jeu ici. Vous avez l’esprit d’observation de Nazeem Hussain, l’épice millénaire coupante de Susie Youssef et bien sûr l’absurdisme slapstick de Frank Woodley qui culminent tous ensemble dans cette fête hilarante.

Il descend immédiatement dans un Seigneur des mouches type sitch dans lequel chaque comédien se débrouille de la manière la plus amusante possible. Indéniablement intrépide, Becky Lucas a tiré la première «carte Joker» de l’épisode – les concurrents peuvent tirer une «carte Joker» une fois toutes les 6 heures, ce qui les met sous le feu des projecteurs pour effectuer un set-up de 3 minutes.

Au milieu de l’épisode, il y avait une bande dessinée en particulier Rebel avait l’œil sur pour attraper – le comédien a coupé le premier avertissement de carton jaune de toute la compétition après avoir craqué un sourire très suspect alors qu’Anne Edmonds chahutait Becky.

Regarder Rebel préparer le carton jaune comme un professeur d’école distribuant des infractions uniformes était un point culminant de l’ep – l’ensemble de l’échange était juste un ajout si glorieux à la nature sauvage et étrange de tout cela.

Il convient également de noter qu’Anne était responsable des deux rires pendant l’épisode – pourrait-elle être l’une des premières candidates à la victoire? Nous attendrons et verrons.

L’une des meilleures parties de cet épisode a été de regarder une superstar légitime comme Rebel raviver nos futurs produits locaux de légende comme Susie Youssef et Nick Cody. C’est aussi très attachant de voir et les concurrents arrivent avec des légendes chevronnées – cela donne à l’ensemble le genre d’ambiance que vous voyez la prochaine génération de grands se couper les dents.

Même si toute la prémisse de la série est compétitive, c’est tellement purement drôle – regarder des comédiens improviser et aller à des longueurs ridicules pour se casser les uns les autres est une sorte d’évasion saine, j’ai l’impression que nous avons tous un peu envie dans des moments comme celui-ci .

