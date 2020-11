Rebel Wilson: J’ai utilisé l’alimentation émotionnelle pour faire face au stress de devenir célèbre

2020-11-10 23:00:04

Rebel Wilson a eu du mal à «manger émotionnellement» avant de se lancer dans sa transformation impressionnante de perte de poids, car elle a dit qu’elle utilisait la nourriture pour l’aider à faire face au «stress de devenir célèbre».

L’actrice de 40 ans a commencé son «année de santé» cette année, qui lui a permis de perdre environ 40 livres depuis le début de son voyage, et a maintenant déclaré qu’elle devait prendre le temps de s’attaquer à son «côté mental». relation avec la nourriture, parce qu’elle avait l’habitude de manger pour l’aider à faire face au «stress de devenir célèbre».

Elle a expliqué: « J’allais partout dans le monde, jetant partout et mangeant une tonne de sucre qui était un peu mon vice. J’ai une dent très sucrée, j’adore les desserts. » J’ai essayé, comme tant de femmes. là, les modes, les régimes et les choses avant et je me dis: «Je dois faire une approche vraiment holistique cette fois. Je pense que ce dont j’ai principalement souffert, c’est de manger émotionnellement et de gérer le stress de devenir célèbre internationalement. Il y a beaucoup de stress qui l’accompagne et je suppose que ma façon de gérer cela était comme manger des beignets.

«Je travaillais donc sur le côté mental des choses pour savoir pourquoi je faisais cela et pourquoi je ne me valorisais pas et ne valorisais pas mieux moi-même. Et puis, aussi sur le plan nutritionnel, mon alimentation était principalement composée de glucides, qui sont délicieux, mais pour mon type de corps, j’avais besoin de manger plus de protéines.

La star de «Pitch Perfect» veut toujours perdre quelques kilos de plus avant d’atteindre son objectif de poids, et dit qu’elle ne veut pas être «trop maigre» parce qu’elle «aime ses courbes».

Elle a ajouté: « J’adore mes courbes et tout, je ne pense pas que je serai jamais trop maigre mais je me sens tellement en meilleure santé. Et je ne sais pas si c’est un problème avec les femmes quand vous aurez 40 ans, j’ai envie Je suis vraiment devenu ma propre maintenant et pas seulement avec la santé mais avec ma carrière. »

Rebel se sent même «plus en contrôle» de sa carrière maintenant qu’elle est plus heureuse avec son corps.

S’exprimant sur «The Drew Barrymore Show», elle a déclaré: «Je me sens plus en contrôle et je peux produire des films maintenant, ce qui est incroyable et qui a plus de contrôle sur le contenu. J’ai juste l’impression que tout semble se mettre en place, peut-être que je suis tardif ou quelque chose du genre, mais je le fais lentement. «

