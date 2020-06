Rebel Wilson a maintenant commencé son voyage de perte de poids après la transformation drastique d’Adele! Cherchez plus de détails.

La semaine précédente a vu un arrêt massif des cinémas à travers le pays, en particulier dans des villes comme Los Angeles et New York où les communautés de cinéma sont robustes et avec des dizaines de choix de lieux du répertoire au multiplex. Le réalisateur Christopher Nolan, dont le film « Tenet » doit être lancé le 17 juillet, a désormais rejoint le refrain de voix qui se sont prononcées au nom des cinémas, exhortant les cinéphiles à les aider à survivre dans le contexte actuel de catastrophe pour le bien-être du public. Dès qu’elle passera, Nolan écrit dans un nouvel éditorial du Washington Post, l’entreprise de cinéphile aura besoin de notre aide.

« Lorsque les individus prennent en considération les films, leur esprit va d’abord aux célébrités, aux studios, au glamour », écrit Nolan. «Cependant, l’entreprise cinématographique concerne tout le monde: les personnes qui travaillent dans les stands de concession, font fonctionner l’équipement, prennent les billets, réservent les films, promeuvent et nettoient les loos dans les cinémas indigènes. Les individus ordinaires, de nombreux salaires horaires payés raisonnablement qu’un salaire, gagnent une résidence fonctionnant probablement le plus raisonnable et le plus démocratique de nos lieux de rassemblement de groupe.

«… Alors que le Congrès considère les fonctions d’aide de toutes sortes d’entreprises concernées, j’espère que les gens voient notre groupe d’exposition pour ce qu’il est vraiment: une partie importante de la vie sociale, offrant des emplois pour beaucoup et des loisirs pour tous. Ce sont des lieux de joyeux mélange où les employés servent des contes et des friandises aux foules qui viennent prendre plaisir à passer une soirée en famille et entre amis. En tant que cinéaste, mon travail ne peut en aucun cas être complet sans ces employés et le public qu’ils accueillent », écrit Nolan, dont les films personnels, de« Inception »à« Dunkerque », exigent constamment une expertise théâtrale correcte.

«Les dernières semaines nous ont rappelé, si nous en voulions un, qu’il y a des éléments de la vie qui pourraient être bien plus essentiels que d’aller aux films. Cependant, quand vous pensez à ce que les théâtres présentent, peut-être pas autant que vous pouvez le supposer », écrit-il dans la tribune. «Les salles de cinéma sont devenues obscures et peuvent conserver cette approche pendant un certain temps. Cependant, les films, pas comme les produits invendus ou la curiosité non méritée, ne cessent d’être valables. Une grande partie de cette perte à court terme est récupérable. Lorsque cette catastrophe passera, la nécessité d’un engagement humain collectif, la nécessité de rester et d’aimer, de renifler et de pleurer collectivement, seront probablement plus efficaces que jamais. Le mélange de cette demande refoulée et de la promesse de films récents pourrait accroître les économies indigènes et contribuer des milliards à notre système financier national. Nous ne devons pas simplement aux 150 000 employés de cette belle entreprise américaine de les intégrer dans ceux que nous aidons, nous le devons à nous-mêmes. Nous voulons ce que les films peuvent nous fournir. »

Apprenez l’essai complet au Washington Post. De même, Edgar Wright a également écrit un éditorial dans Empire saluant l’expertise théâtrale.

