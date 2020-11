Rebekah Vardy poursuit Coleen Rooney pour des allégations de fuite en tant que «  dernier recours  », a déclaré le tribunal

Comme tous les meilleurs whodunnits, la saga «Wagatha Christie», comme elle a été surnommée, de savoir si Rebekah Vardy était responsable de la fuite d’histoires sur la vie privée de sa collègue célébrité Coleen Rooney a finalement fait son chemin vers un tribunal. Douze mois après que Mme Rooney, 34 ans, a mis le feu à Internet avec une publication sur les réseaux sociaux alléguant que le compte Instagram de la femme d’un autre footballeur, Mme Vardy, était à l’origine d’un certain nombre de fausses histoires publiées dans The Sun, les avocats des deux femmes ont échangé des accusations dans le Haute Cour sur les ramifications de l’épisode pour les deux femmes. Les représentants de Mme Vardy, 38 ans, mariée à l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, ont insisté sur le fait qu’elle avait subi une «attaque diffamatoire fausse et injustifiée» lorsque Mme Rooney l’avait «pointée du doigt» et l’avait peinte comme une «Méchant» chargé de porter des articles au tabloïd. Mme Vardy poursuit l’épouse de l’ancienne star anglaise Wayne Rooney pour diffamation. À l’origine du différend se trouve l’affirmation faite sur Instagram et Twitter par Mme Rooney en octobre dernier selon laquelle elle avait réduit lentement sur une période de cinq mois le nombre de personnes pouvant accéder à son compte Instagram privé jusqu’à ce que seul le compte de Mme Vardy reste. À ce stade, Mme Rooney a déclaré qu’elle avait publié trois mises à jour fictives, y compris la suggestion qu’elle s’était rendue au Mexique pour enquêter sur la sélection du sexe, pour voir ce qui se passerait. «C’est …… le compte de Rebekah Vardy» Coleen Rooney, photographiée avec l’ancien capitaine anglais Wayne, a imputé les fuites à Rebekah Vardy sur les réseaux sociaux (Photo: OLI SCARFF / AFP / Getty) Mme Rooney a écrit: «Depuis quelques années maintenant, quelqu’un que je confiance pour me suivre sur mon compte Instagram personnel a régulièrement informé le journal The Sun de mes publications et histoires privées. «J’ai enregistré et capturé toutes les histoires originales qui montrent clairement qu’une seule personne les a vues. C’est …… le compte de Rebekah Vardy. » La révélation de la minutieuse opération de piqûre a valu à Mme Rooney le sobriquet «Wagatha Christie». Lors d’une audience préliminaire à la Royal Courts of Justice du centre de Londres, les deux parties ont exposé leurs arguments sur ce que Mme Rooney avait voulu dire dans ses publications sur les réseaux sociaux. Hugh Tomlinson QC, au nom de Mme Vardy, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que Mme Rooney accusait son client de «trahir sa confiance de façon constante et répétée». M. Tomlinson a déclaré que Mme Vardy, qui nie fermement être la source des histoires du Sun, avait payé un lourd tribut pour les prétendues fausses accusations portées contre elle. Il a déclaré au tribunal: «En fait, elle n’a rien fait de mal. Les fuites ne venaient pas d’elle. En dernier recours, elle a intenté cette action pour défendre sa réputation. «Hostilité et abus» Notant que son client avait fait l’objet de diffamation en ligne, M. Tomlinson a ajouté: «Mme Vardy a subi une hostilité et des abus très répandus. Elle était enceinte de sept mois à l’époque, ce qui a augmenté le stress. Pour sa part, Mme Rooney fait valoir qu’au lieu d’accuser sans équivoque Mme Vardy d’être à l’origine des fuites, ses publications sur les réseaux sociaux se sont concentrées sur le compte Instagram de Mme Vardy, qui, selon le tribunal, était accessible à son mari, à son responsable des médias sociaux et à ses relations publiques. agent. L’avocat de Mme Rooney, David Sherborne QC, qui représentait la star hollywoodienne Johnny Depp dans sa récente affaire de diffamation, a déclaré que quel que soit le sens finalement attaché à ses paroles, elle les défendrait comme vraies. Possibilité de réconciliation M. Sherborne a déclaré: «Un lecteur raisonnable conclurait qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que [Mrs Vardy] avait divulgué les informations elle-même, mais le doigt est fermement pointé vers le compte, pas [Mrs Vardy] se. » Le tribunal a appris que la procédure serait désormais suspendue jusqu’en février pour donner aux deux femmes, qui n’ont assisté à l’audience, une dernière chance de tenter de concilier leurs divergences. Le juge, le juge Warby, se prononcera vendredi sur le sens «naturel et ordinaire» des propos de Mme Rooney.

Linnea Panier à linge cartonnée avec couvercle 54L rose Rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché Bac de rangement 54 litres pliable avec poignée et fond rigide amovible pour ranger vos objets, linge de maison, jouets, etc - Dimensions 30x30x60 cm coloris rose - Panier à linge

Linnea Panier à linge cartonnée avec couvercle 54L bleu Rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché Bac de rangement 54 litres pliable avec poignée et fond rigide amovible pour ranger vos objets, linge de maison, jouets, etc - Dimensions 30x30x60 cm coloris bleu - Panier à linge

American DJ FS LED 600 projecteur de poursuite Le FS LED 600 d’American DJ est un projecteur de poursuite doté d’un iris, d’un focus et d’un shutter réglables, ainsi que d’un changeur de filtres qui vous permettra de produire une lumière de huit couleurs différentes.

Axess Industries Déviateur de fuite pour tuyaux à sangler Système de déviation à sangler idéal pour les fuites de tuyaux dans les espaces étroits.Les cordons à sangler vous permettent d'approcher aussi près que possible de la source de la fuite afin de capturer davantage de liquide.La taille compacte ...

Axess Industries Déviateur de fuite pour tuyaux à sangler Système de déviation à sangler idéal pour les fuites de tuyaux dans les espaces étroits.Les cordons à sangler vous permettent d'approcher aussi près que possible de la source de la fuite afin de capturer davantage de liquide.La taille compacte ...

Nuk Biberon d'Apprentissage Mickey avec Embout Anti-Fuite 150ml Nuk Biberon d'Apprentissage Mickey avec Embout Anti-Fuite 150ml +6m permet à bébé de développer son habileté et de gagner en autonomie. Ce biberon d'apprentissage dispose de anses ergonomiques pour que l'enfant puisse l'attraper facilement avec ses petites mains. Les deux poignées sont antidérapantes pour une