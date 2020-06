realme X3 SuperZoom spécifications – PhoneArena

Les spécifications Realme X3 SuperZoom comprennent un écran IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 855+ avec 8 Go / 12 Go de RAM et un stockage de 128 Go / 256 Go. Les caméras à l’arrière sont la caractéristique clé de cet appareil – configuration à quatre capteurs avec un objectif principal de 64 MP, un objectif zoom périscope 8MP avec zoom optique 5x, un appareil photo ultra-large et un dédié aux prises de vue macro. La batterie a une capacité de 4200 mAh qui se charge à 30 W sur USB Type-C. Le X3 SuperZoom fonctionne sous Android 10 et est disponible en Europe.