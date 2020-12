Realme Race avec Snapdragon 888, 12 Go de RAM, Android 11 apparaît en ligne

On dirait Realme, l’OME chinois se prépare à une grosse surprise pour ses utilisateurs. Oui, un nouvel appareil Realme qui semble être le prochain appareil phare de la société est apparu en ligne avec le nom Realme «Race» et le numéro de modèle RMX2202. Comme les gens de GSMArena l’ont repéré pour la première fois via l’une de leurs sources fiables, les captures d’écran de Realme Race ont révélé un certain nombre de détails clés sur l’appareil ainsi que sur la conception de l’appareil à venir.

La capture d’écran montre que la Realme Race sera alimentée par le nouveau SoC Snapdragon 888 5G de Qualcomm. Cela fera du Realme Race l’un des premiers smartphones à être équipé du SoC Snapdragon 888.

La capture d’écran montre en outre que le téléphone Realme Race sera livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et exécute Android 11 avec Realme UI 2.0 en plus. À partir de la deuxième capture d’écran qui présente la conception du téléphone lui-même, le futur smartphone Realme Race semble avoir une configuration de caméra arrière quad avec une bosse ronde de style «Oreo». Cependant, la configuration de la caméra n’est pas encore connue.

Notamment, dans un tweet récent plus tard dans la journée, le PDG de Ream, Madhav Sheth tweeté «Qualcomm 8__» suivi d’un autre tweeter qui se lit comme:

Décembre est enfin là! Ce mois-ci est consacré à tant de choses spéciales, n’est-ce pas? Nous voulons le rendre plus spécial pour vous! RT et réponse en devinant à venir #vrai moi surprise pour vous.

Les deux tweets de Sheth font clairement allusion à une nouvelle surprise qui pourrait être annoncée en décembre de ce mois. Je pense que nous aurons probablement de nouveaux détails ou peut-être l’annonce officielle du prochain téléphone phare de Realme ce mois-ci en décembre.