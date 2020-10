Realme 7, Realme 7 Pro lancé en Inde, consultez le prix, les spécifications et la disponibilité ici

Realme a officiellement lancé aujourd’hui ses deux nouveaux smartphones de milieu de gamme abordables, le Realme 7 et le Realme 7 Pro en Inde. La société a fixé le prix du nouveau Realme 7 à Rs. 14 999, tandis que le Realme 7 Pro est au prix de Rs. 16 999 pour les variantes de base. Les deux smartphones seront disponibles dans les options de couleur Mirror Silver et Mirror Blue, en particulier via Flipkart dans le pays.

En ce qui concerne les points forts, les deux téléphones disposent d’une configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur Sony principal de 64MP, un capteur d’empreintes digitales intégré et latéral, une prise en charge rapide de la charge de fléchettes 65W et 30W et une caméra selfie à perforation unique à l’avant. Consultez le prix complet de Realme 7, Realme 7 Pro, les spécifications et les détails de disponibilité ci-dessous.

Spécifications Realme 7, Realme 7 Pro

Les deux téléphones sont livrés avec une configuration de caméra arrière quadruple avec une caméra principale de 64MP. Realme 7 Pro est livré avec un écran IPS Super AMOLED Full HD de 6,4 pouces qui est un écran LCD à rafraîchissement élevé. 7 Pro est livré avec une batterie de 4500 mAh avec une technologie de charge Super Dart de 65 W qui chargerait la batterie de 0 à 100% en seulement 34 minutes! Le téléphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré, de deux haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos et fonctionne sur le dernier Android 10 basé sur Realme UI.

Realme 7 Pro dispose d’un capteur Sony IMX682 64MP principal qui est également livré avec des fonctionnalités telles que le mode Starry, le mode Pro-Nightscape amélioré, etc.

À l’avant, le Realme 7 Pro dispose d’une caméra selfie haute résolution de 32 MP, qui prend également en charge Portrait Bokeh, HDR, embellissement AI et Nightscape. Le téléphone est alimenté par un chipset Snapdragon 720G 8 nm, ce qui est une bonne chose à propos du téléphone.

Realme 7

Realme 7, quant à lui, dispose d’un écran Full HD + de 6,5 pouces (1080 × 2400 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9, un rapport écran / corps de 90,5% et une protection Gorilla Glass 3. Le téléphone dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et il est alimenté par le premier processeur MediaTek Helio G95 au monde. Le téléphone contient une batterie de 5000 mAh et prend en charge 30 W Dart Charge qui chargerait la batterie à 100% en seulement 65 minutes. Le téléphone fonctionne sur Realme UI basé sur Android 10.

Le Realme 7 dispose également d’une configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal Sony IMX682 64MP. À l’avant, le Realme 7 est livré avec un capteur de caméra selfie de 16 mégapixels. Le Realme 7 est disponible en 2 belles couleurs – Mist White et Mist Blue.

Prix ​​et disponibilité

Comme nous l’avons signalé précédemment, le Realme 7 est au prix de Rs. 14999 pour la variante de stockage 6 + 64 Go, tandis que la variante 8 + 128 Go est au prix de Rs. 16.999. Realme 7 lancera sa première vente à 12h, le 10 septembre le realme.com & Flipkart.

D’autre part, le prix du Realme 7 Pro en Inde commence à Rs. 19 999 pour la variante 6 + 128 Go, tandis que la variante 8 + 128 Go est au prix de Rs. 21.999. Realme 7 Pro lancera sa première vente à partir de 12PM, 14 septembre le realme.com & Flipkart.