Realme 5 Pro obtient une nouvelle mise à jour avec le correctif de sécurité de juin, Realme PaySa, l’application Realme Link et plus

Realme a commencé à déployer une nouvelle mise à jour OTA pour Realme 5 Pro avec le numéro de version RMX1971EX_11.C.04. La dernière mise à jour selon le journal des modifications apporte le niveau de correctif de sécurité de juin et ajoute également quelques nouvelles fonctionnalités à l’appareil. La dernière mise à jour pour Realme 5 Pro ajoute Realme PaySa (Inde) et l’application Realme Link à l’appareil.

La mise à jour pèse environ 459MB et ajoute également quelques fonctionnalités notables supplémentaires telles que l’animation de charge et l’affichage décimal de charge sur l’écran de verrouillage. Vous pouvez consulter le changelog complet de la dernière mise à jour ci-dessous.

Realme 5 Pro 14 juin Mise à jour RMX1971EX_11.C.04 Changelogs

Sécurité

● Mise à jour du correctif de sécurité Andriod (2020 # 6)

● Ajouté Realme PaySa (Inde)

● Lien Realme ajouté

● Ajout d’une animation de charge sur l’écran de verrouillage

● Ajout de l’affichage décimal de charge sur l’écran de verrouillage pendant la charge

● État par défaut modifié du commutateur d’arrêt automatique du mode d’économie d’énergie

● État par défaut modifié du commutateur de réduction de la luminosité de l’écran en mode d’économie d’énergie

● Transparence optimisée du style de geste de glissement vers l’arrière

● Taille d’icône d’enregistrement d’écran optimisée (Source)

Comment télécharger la version de mise à jour de Realme 5 Pro RMX1971EX_11.C.04

Notamment, la nouvelle mise à jour pour Realme5 Pro est lancée via OTA, mais si vous souhaitez attendre l’OTA, vous devez également télécharger et installer la mise à jour manuellement. Pour télécharger la mise à jour manuellement, rendez-vous simplement sur le lien de téléchargement et téléchargez le dernier package de téléchargement de mise à jour (3,16 Go) pour votre Realme 5 Pro. Suivez maintenant les étapes ci-dessous.

Remarquer:

Veuillez sauvegarder vos données avant la mise à jour: Paramètres-> Paramètres supplémentaires-> Sauvegarder et réinitialiser-> Sauvegarder et restaurer, sélectionnez les données à sauvegarder.

Veuillez maintenir le niveau de la batterie à plus de 30%.

Veuillez ne pas éteindre votre téléphone pendant le processus de mise à jour.

1.Mode simple

Transférez le micrologiciel que vous avez téléchargé sur le stockage du téléphone, accédez au Gestionnaire de fichiers et recherchez le micrologiciel, puis cliquez sur le micrologiciel, Mettre à jour maintenant et attendez que la mise à jour réussisse.

2.Mode de récupération

Transférez le firmware que vous avez téléchargé sur la mémoire du téléphone ou sur la carte SD, puis éteignez le téléphone. Appuyez sur les boutons d’alimentation et de réduction du volume et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que votre téléphone passe en mode de récupération. Choisissez la langue que vous souhaitez installer à partir du périphérique de stockage et recherchez le micrologiciel à partir du stockage du téléphone ou de la carte SD. Cliquez sur le firmware et confirmez la mise à jour. (La source)