Reality Z Season 2: Date de sortie et détails importants!

Reality Z est l’un des spectacles de Netflix. Le genre du film est l’horreur et le thriller. Netflix suit également ses émissions d’horreur. Le dernier spectacle d’horreur de Netflix étant Reality Z et Curon. Reality Z cible la capitale brésilienne nommée Rio De Janeiro. Le spectacle a un très petit public cible qui aime vraiment regarder les zombies. Consultez l’article pour tous les détails importants!

L’histoire de Reality Z:

La saison 1 compte cinq épisodes au total. Comme il s’agit d’une courte série, cinq épisodes durent 30 minutes. La réponse à l’émission a été mitigée. L’émission a un public très particulier. Ce n’est pas le type d’horreur qui convenait à tout le monde. Le spectacle ne sera aimé que par le public qui aime regarder les zombies. La réalité Z après un point devient un peu grossière et effrayante. Cependant, la note globale a légèrement touché la note positive.

Que le spectacle soit renouvelé pour la saison 2 ou est-il annulé? C’est une décision que Netflix doit prendre et il n’a encore rien annoncé officiellement. Si le spectacle est renouvelé, il est prévu que l’histoire de la saison 2 sera complètement différente de la saison 1 car elle ne sera pas une suite.

Date de sortie de Reality Z Saison 2:

La saison 1 de l’émission est sortie le 10 juin 2020 sur la plateforme de streaming de Netflix. La première saison de l’émission a récemment touché les écrans de Netflix. En conséquence, la saison 2 prendrait le temps si elle était renouvelée. De plus, en raison de la situation actuelle de la pandémie, l’émission ne peut être attendue avant 2021 si elle est renouvelée.

