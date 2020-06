Reality Z de Netflix : Les zombies investissent la téléréalité

Les candidats de la téléréalité et les zombies pourront-ils cohabiter ? Pour le découvrir, regardez la bande-annonce de la nouvelle série Netflix, Reality Z.

Avec le succès actuel des shows horrifiques, Netflix met en avant un programme sur les zombies après sa série française Vampires. La date prévue pour la sortie de la série sur la plateforme est le 10 juin prochain. Il faut savoir que la série Reality Z est une œuvre originale brésilienne qui a été inspirée d’une autre série intitulée Dead Seat de Charlie Brooker (Black Mirror). Les aficionados de frissons et de sensations fortes vont être comblés avec le trailer de la série que la plateforme américaine vient de présenter au grand public. Il vous emportera dans un monde particulier où les zombies et la téléréalité se mélangent. Pour le synopsis : au moment où le Brésil est sur le point d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle émission de téléréalité, le pays fut soudain investi par une bande de zombies. Les candidats de l’émission et les producteurs sont alors obligés de se terrer dans les studios de tournage pour éviter d’être les victimes des zombies, mais aussi pour survivre. Et comme on pouvait s’y attendre, la cohabitation entre les deux groupes ne se déroule pas comme il faut.

Une adaptation de la série britannique Dead Set

Reality Z est en réalité une adaptation de la célèbre série britannique Dead Set, dont la diffusion a eu lieu, il y a 10 ans de cela. Charlie Brooker alias Black Mirror avait imaginé une sorte de mélange entre Big Brother, un show qui cartonne au Royaume-Uni avec une histoire de zombies. Le monde extérieur est infesté de morts-vivants, les gens sont alors obligés de rester chez eux pour se réfugier contre les morts-vivants. Pour rappel, dans Dead Set, le Royaume-Uni fait face à une attaque de zombies et les occupants de la maison de téléréalité Big Brother se trouvent par la même occasion coupés du reste du monde.

La série proposée par Netflix et produite au Brésil mélange des scènes d’horreur et une bonne dose d’humour. La première saison de la série est annoncée pour le 10 juin prochain. Le feuilleton brésilien est divisé en 10 épisodes. Les amateurs de shows horrifiques et de thriller devraient être servis.

Les faits marquants dans ce trailer



Au vu des premières images de la série, l’humour tient une place importante dans Reality Z. La petite conclusion proposée sur la plateforme annonce que le danger ne se trouve pas forcement là où ils le pensent. Dans cette série, les participants à une émission de téléréalité se trouvent coupés du reste du monde suite à une invasion de zombies. Ils tentent alors par tous les moyens d’échapper à cette bande de morts-vivants.

Du côté du casting, la série verra notamment la participation de Guilherme Weber, acteur brésilien de 47 ans qui joue le rôle de Brandao, Jesus Luz, Ana Hartmann et Sabrina Sato, une star de la télévision brésilienne. Elle apparaîtra dans la série en tant que guest. À noter que Sabrina Sato est une actrice de 39 ans, née le 4 février 1981.

La plateforme américaine Netflix poursuit avec une série du même genre avec Peninsula, un thriller dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. Il s’agit en quelque sorte d’une suite indirecte du long métrage « Dernier train pour Busan ». Le thriller Peninsula sort 4 ans après le film « Dernier train pour Busan ». Dans la bande-annonce, on découvre un monde abandonné où chacun fait tout ce qu’il peut pour survivre. Le film démontre les conséquences désastreuses de l’infection.