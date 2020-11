Réalisez vos rêves de samouraï avec Ghost of Tsushima, maintenant à un prix incroyable de 34 $

Les consoles de nouvelle génération sont là, mais si vous ne pouvez pas encore en mettre la main, il y a encore beaucoup de joyaux à jouer de l’ère PlayStation 4. Fantôme de Tsushima est l’un de ces jeux, qui sera probablement considéré comme définissant une génération, de la même manière que Le dernier d’entre nous défini le meilleur de l’ère PlayStation 3.

Vous pouvez en obtenir une copie pour 34 $ dès maintenant, ce qui est une petite somme d’argent pour la quantité de jeu que vous obtiendrez.

Prenez le manteau de Jin Sakai, un samouraï lors de l’invasion mongole du Japon, et résistez aux nouveaux envahisseurs déshonorants. Apprenez-vous à utiliser les astuces déshonorantes de l’ennemi contre eux et recrutez des membres pour votre cause de résistance. Oh et Fantôme de Tsushima a un grappin dedans, au cas où vous auriez besoin de plus de conviction.

