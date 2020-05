REAL ONE First Look fait entrer la sœur jumelle de WONDER WOMAN dans l’ère moderne

DC a publié un aperçu de Nubie: Real One, un prochain OGN de ​​l’écrivain L.L. McKinney et des artistes Robyn Smith, Brie Henderson et Bex Glendining qui fait entrer le personnage dérivé de Silver Age Wonder Woman Nubia dans l’ère moderne.

À l’origine, Nubia a été présentée comme remplaçante de Diana en tant que Wonder Woman – sa sœur jumelle, séparée à la naissance, qui, en raison de la nature des Amazones, ressemble exactement à Diana mais est une femme noire.

Dans la version mise à jour, Nubia est une jeune femme essayant d’aider les gens de sa propre communauté malgré qu’on lui dise qu’elle ne correspond pas au moule d’un héros – culminant avec la visite de son propre héros, Wonder Woman, entrevu dans l’aperçu.

Nubie: Real One doit sortir le 2 février 2021.

Nubie: Real One

Écrit par L. L. McKinney

Illustré par Robyn Smith

Colorié par Brie Henderson

Couleurs de couverture par Bex Glendining

Lettre d’Ariana Maher

En vente le 2 février 2021

PDSF 16,99 $

Pouvez-vous être un héros… si la société ne vous considère pas comme une personne?

La Nubie a toujours été un peu… différente. Petite, elle a montré la force amazonienne en poussant sur un arbre pour sauver le chat de son voisin. Mais, malgré les capacités similaires de la Nubie, le monde n’a aucun problème à lui dire qu’elle n’est pas une Wonder Woman. Et même si elle l’était, ils ne la voudraient pas. Chaque fois qu’elle vient à la rescousse, elle se souvient de la façon dont les gens la voient: comme une menace. Ses mamans font de leur mieux pour la garder en sécurité, mais Nubia ne peut pas nier le feu en elle, même si elle est parfois un peu maladroite à ce sujet. Même si cela signifie que les gens assument le pire.

Lorsque le meilleur ami de Nubie, Quisha, est menacé par un garçon qui pense qu’il est propriétaire de la ville, Nubie va tout risquer – sa sécurité, sa maison et son béguin pour ce mignon enfant en classe d’anglais – pour devenir le héros de la société elle, elle n’est pas.

De la voix pleine d’esprit et puissante derrière A Blade So Black, L.L. McKinney, et avec l’art attachant et expressif de Robyn Smith, vient une histoire vitale pour aujourd’hui sur l’égalité, l’identité et le coup de pied avec votre équipe.