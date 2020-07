Real Madrid : Zidane remet les pendules à l’heure

Difficile de faire plus polémique que la Casa Blanca en ce moment. Le Real Madrid a quatre points d’avance en tête du classement de la Liga, car la récente lutte de son grand rival, le FC Barcelone, a contribué à ses espoirs de championnat. Ce qui annonce une fin de championnat palpitante.

Le Real a remporté un match important contre l’Athletic Bilbao pour consolider sa position au sommet. À quatre matches de la fin, il lui faudra trois victoires pour s’assurer le titre de champion. Mais il y a eu des discussions concernant le renvoi dans leurs matchs. Et Zinédine Zidane, le patron du Real Madrid, estime que son équipe a été injustement accusée pour les décisions de renvoi qui ont été prises.

Le Real Madrid s’impose 1-0 face à l’Athletic Bilbao.

Le Real Madrid s'impose 1-0 face à l'Athletic Bilbao.

Cette victoire (grâce à un but de Ramos sur penalty) permet aux Merengues de prendre 7pts d'avance sur le FC Barcelone avec un match d'avance). 💥

Soit dit en passant, le Real a gagné à Bilbao grâce à un penalty de Sergio Ramos, après que VAR ait jugé que Marcelo avait commis une faute. Mais par la suite, l’équipe de Bilbao a été privée d’un coup de pied arrêté de son propre chef. Ils ont également gagné avec un penalty tardif contre Getafe, tandis que des décisions ont été prises lors des récentes victoires contre Valence et la Real Sociedad. Mais Zidane ne pense pas que son équipe soit au sommet en raison des appels favorables.

Zidane, les joueurs méritent du respect

« Il est facile de … parler de controverses, mais ce n’est pas le cas, nous nous en sortons très bien. Nous donnons tout sur le terrain et nous méritons tout ce que nous réalisons », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse vidéo, montrant son mécontentement.

« Je n’aime pas m’impliquer dans ces discussions, mais ce que je ne peux pas accepter, c’est d’entendre que nous sommes en tête de liste à cause des décisions des arbitres ».

[#LaLiga🇪🇸] Zidane💬 : "Je suis fatigué. On dirait que tous les matchs que l'on gagne, c'est uniquement grâce aux arbitres. Il faut respecter ce que font les joueurs sur le terrain. L'arbitre est allé revoir l'action et il a sifflé penalty parce qu'il y avait penalty"



(CP) pic.twitter.com/9cKVBxUqyE — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 5, 2020

« Nous méritons plus de respect pour ce que nous faisons et je suis fatigué que les gens disent que nous gagnons grâce aux arbitres », a ajouté le manager français.

Le Real Madrid a remporté ses sept matches après la reprise, tandis que Barcelone a fait match nul trois fois sur sept. Cette perte de points du rival Blaugrana a donné au club madrilène une bonne longueur d’avance pour les quatre derniers matchs de la saison.

Une victoire importante pour la suite

La victoire sur Getafe était là pour la quatrième fois consécutive, et Zidane a salué sa défense pour sa performance. Il a loué la solidité de leur défense et a déclaré que c’était la clé de leur succès et la force derrière leur remontée après l’interruption.

Karim Benzema a été revitalisé cette saison et a inscrit 17 buts dans le championnat, mais le manager, triple vainqueur de la Ligue des champions, affirme qu’il leur manque encore l’avant-garde en attaque. « Nous manquons un peu de brillance en ce moment en attaque, nous pouvons toujours nous améliorer à cet égard, mais le plus important est qu’une fois de plus nous avons montré notre force en défense, » conclut Zidane.

Le Real accueillera Alaves vendredi pour son prochain match de championnat, avant le déplacement à Grenade lundi prochain.