Dimanche, le Real Madrid FC a remporté la victoire pour un match de 0-1 face à l’Espanyol Barcelone. Grâce à la passe décisive de KB9, qui a permis l’ouverture du score au Real Madrid FC, ce dernier a deux points d’avance sur le FC Barcelone pour la course au titre.

Un coup exceptionnel de Karim Benzema

Une fois de plus, le butteur du Real Madrid CF, Karim Benzema a fait ses preuves dimanche lors de la 32e journée du championnat d’Espagne. Ce match a été marqué par son geste exceptionnel. Une talonnade magnifique qui a généré la victoire au Real Mardid CF. Alors que le départ de CR7 a laissé le vide à l’équipe, l’attaquant Karim Benzema, maintenant à la tête du Real Madrid CF a mené l’équipe vers une victoire inattendue. Juste avant la pause, Karim Benzema a lancé dans la surface sa septième passe décisive ahurissante à Casimero, le défenseur de l’équipe. Ce dernier a alors marqué un but contre l’Espanyol Barcelone. »Pour moi, c’est ça le football. Je savais qu’il allait arriver derrière moi, je le sentais et je lui ai donné le ballon » a déclaré le sacré joueur Karim Benzema.