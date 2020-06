Real Housewives of Beverly Hills: L’hypocrisie des acteurs est dégoûtante

Kyle Richards, Denise Richards (Photo: Nicole Weingart / Bravo)

Les Real Housewives of Beverly Hills se sont vraiment surpassées à nouveau en se regroupant pour essayer de chasser quelqu’un du groupe.

Tout comme Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills semblait se regrouper contre Lisa Vanderpump la saison dernière, ils semblent faire la même chose avec Denise Richards cette fois-ci. Le groupe semble obsédé par le fait que Denise leur ait demandé de ne pas discuter de leurs escapades sexuelles devant ses enfants car elle est ouverte sur certaines choses. Sans oublier que les enfants de Denise avaient également leurs amis.

Au cours de l’épisode le plus récent, le groupe a décidé de gâcher presque tous les repas en discutant de la façon dont Denise avait géré toute la conversation à trois. Lisa Rinna est venue à Denise pour avoir plaisanté en invitant une des «dates» de Charlie Sheen pour le dîner de remerciement une fois. N’est-ce pas que Rinna s’inquiète pour ses filles et leurs troubles de l’alimentation et leur ligne de vêtements? N’êtes-vous pas occupé à leur apprendre à faire certains actes sexuels dans votre livre, Rinna?

Erika Jayne a fait de même après son incroyablement dramatique « vous ne savez pas ce que je fais chaque soir » en réponse à son fils qui est flic. Mais c’est bien de dire que les enfants de Denise font des triplettes? Erika a, 100% du temps, été la seule à dire « nous ne pouvons pas en parler à cause de xyz ». Exemple: #pantygate lors de sa première saison. Le schtick d’Erika est qu’elle est Erika Jayne quand elle veut être une artiste sexy, mais Erika Girardi quand elle est la femme d’un avocat. Maintenant, Denise ne peut pas continuer d’être une maman et d’être une actrice séparée?

Teddi Mellencamp Arroyave a eu l’audace d’appeler Denise de jugement lorsqu’elle était étant littéralement critique qu’elle pensait que Denise était critique. Kyle Richards s’est retourné contre Brandi Glanville pour avoir laissé son enfant faire pipi dans la piscine, mais maintenant Denise est la pire mère de tous les temps, non? Kyle semble être le chef de file de tout cela après avoir déterminé qu’elle n’aimait pas que les téléspectateurs aiment Denise (le ragamuffin).

Bien sûr, Denise a traversé beaucoup de choses. Tout son drame avec Charlie était très public et comprenait des drogues, des prostituées, le VIH, le divorce et tout le reste – n’est-elle pas autorisée à protéger ses enfants (et leurs amis) comme elle l’entend? Les commentaires appâtants sur ses scènes de sexe passées étaient-ils nécessaires? Erika a demandé comment son père se sentait de la voir dans de telles scènes et Rinna a demandé comment c’était de filmer un trio. Ces commentaires n’auraient tout simplement pas pu être formulés de manière organique. Cela semblait orchestré dès le départ. Le regard sur le visage de Kyle lorsque Rinna posa la question était une preuve suffisante.

La saison dernière, Denise a eu une introduction assez favorable à la série. Les téléspectateurs l’appréciaient, les dames semblaient l’apprécier, ce qui faisait d’elle une cible. Maintenant, essaient-ils tous de la chasser? Même Sutton Stracke a pris l’appât et a décidé que Denise avait tort.

Après toutes les nouvelles qui sortent de la rumeur pendant le tournage, il n’est vraiment pas étonnant que Denise ne veuille plus filmer. Brandi Glanville a-t-elle été amenée juste pour approfondir ce récit selon lequel Denise est une mauvaise maman qui a des relations sexuelles? Si c’est le cas, cette série est morte et enterrée.

Aucun nouvel acteur de bon sens ne se soumettrait à ce harcèlement verbal limite sans raison. Pantygate, puppygate, Denise-sucks-gate, chapitre fermé.

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills sera de retour mercredi à 20h sur Bravo!