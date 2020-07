Ready Player Two : une date de sortie fixée pour novembre 2020

Près d’une décennie après la sortie deReady Player One d’Ernest Cline. Le roman de science-fiction est devenu un succès retentissant, une suite est sur le point de vous offrir encore plus de références aux années 80 (ou peut-être sommes-nous arrivés aux années 90 maintenant ?). Cline Ready Player Two, la suite tant attendue du roman de Cline en 2011, devrait arriver en librairie en novembre.

Vous vous souvenez de Ready Player One ? Le spécial « We Heart the ’80s » d’Ernest Cline a connu un énorme succès lors de sa sortie en 2011, remportant des éloges pour son histoire de science-fiction dystopique sur une chasse au trésor se déroulant dans un jeu de réalité virtuelle mondial, et devenant finalement un film réalisé par Steven Spielberg en 2018. Eh bien, la marque Penguin Random House Ballantine Books se souvient et a fixé la suite tant attendue de Cline, Player Ready Two, pour une publication en Amérique du Nord le 24 novembre 2020.

Ballantine Books a annoncé mercredi la date de publication de Player Ready Two pour le mois de novembre, les précommandes commençant aujourd’hui. La date limite indique que les dates de publication internationale seront annoncées dans les prochains mois, le reste devant dépasser les 58 pays et 37 langues dans lesquels l’original a été publié.

Un chef d’oeuvre magnifié par S.Spielberg

Bien qu’aucun détail n’ait été communiqué sur l’intrigue de la suite, l’attente est certainement grande pour Ready Player Two, surtout après que le film à succès de Spielberg de 2018 ait transformé la série en une franchise mondiale massive, Ready Player One ayant rapporté 582,9 millions de dollars dans le monde entier.

Peut-être ce roman suggère-t-il qu’un autre film pourrait suivre, bien qu’il soit peu probable que Spielberg revienne à la réalisation, car le cinéaste réalise rarement des suites. Mais si un autre cinéaste que Spielberg devait reprendre la réalisation, il n’est pas certain qu’une suite aurait autant de succès, car même le cinéaste légendaire a à peine réussi à réunir le matériel de base en papier.

Une ode aux années 80

Ready Player One est arrivé sur les étagères au plus fort de la nostalgie des années 80, avec d’autres titres à thème des années 80 qui allaient bientôt devenir des phénomènes de la culture pop – cinq ans plus tard.

Strange Things allait dominer le paysage, He’s return with a violent vengeance, et Ghost Hunters allait revenir à la Division Reception. Ready Player One était à l’avant-garde de ce mouvement, et les lecteurs ont mangé l’histoire de Cline, qui raconte l’histoire d’un protagoniste au fromage qui peut bousculer les références des années 80 en mémorisant tout Wikipédia.

Mais à part la chaude lueur d’une nostalgie des années 80, il n’y a pas grand-chose à dire sur Ready Player One, qui comprenait une intrigue dystopique de science-fiction générique et rétrograde et une écriture juvénile qui en faisait une lecture facile mais une expérience inoubliable. Maintenant que nous avons atteint le point de saturation de la nostalgie des années 80, je me demande si les gens vont se rendre compte que l’écriture de Cline n’est pas si bonne que ça – surtout s’il a épuisé toutes les références aux années 80 qu’il a pu faire avec le premier livre.