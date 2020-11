Réaction quotidienne – De nouvelles consoles, de vieilles habitudes facilitent la transition PS5

Les vieilles habitudes ont la vie dure. Dans mon temps avec la PS5, j’ai recherché des trophées de platine. J’ai joué Appel du devoir avec des amis sur toutes les plateformes (et générations de consoles). Et j’ai passé trop de nuits tardives à broyer du matériel Destin 2 pour se préparer pour le nouveau Raid. À bien des égards, j’ai l’impression que rien n’a changé, à part l’énorme monolithe blanc et noir qui orne désormais le sommet de mon centre de divertissement et les temps de chargement incroyablement rapides.

Quiconque s’attend à ce que la PS5 apporte un changement massif au jeu avait raison, mais ce n’est peut-être pas aussi évident que les ruptures de la génération précédente. Centrer la PS5 sur la rétrocompatibilité avec votre bibliothèque PS4 et la compatibilité multiplateforme signifie qu’aucune de vos habitudes n’a besoin de changer. Vous n’avez pas besoin de savoir quand retirer l’ancienne console. Vous n’avez pas besoin de laisser derrière vous des amis qui n’ont pas encore mis à niveau. Vous pouvez jouer à tous les jeux auxquels vous jouiez déjà. Vous pouvez conserver ces vieilles habitudes, simplement avec des temps de chargement beaucoup plus rapides, des visuels améliorés et un nouveau contrôleur incroyable.

Quand Call of Duty: Guerre froide Black Ops libéré, j’ai sauté directement avec mon Appel du devoir équipage pour jouer tout un tas de multijoueurs. Bien qu’aucun d’entre eux n’ait encore la PS5, notre ancien groupe de fête PS4 a été transféré sur la PS5, le chat vocal a fonctionné sans problème et nous avons pu faire équipe sans aucun hoquet. C’était transparent et on ne pouvait même pas dire que tout le monde n’était pas sur la nouvelle console.

Je n’ai pas pu sauter dans Destiny 2: Au-delà de la lumière jusqu’au week-end après sa sortie, mais j’ai depuis passé beaucoup trop d’heures à me préparer pour le jour du raid demain, et je rejoindrai mon destin groupe d’amis qui joueront à la fois sur PS5 et PS4. J’ai instinctivement poussé pour le Platinum dans Salle de jeux d’Astro. j’ai complété Spider-Man Miles Morales 100% parce que je ne peux pas laisser un indicateur non coché dans les jeux en monde ouvert. Je n’ai également jamais mis de disque dans mon système bien qu’il s’agisse d’une version sur disque. C’est un report de mon passage au tout numérique au cours de la génération PS4, bien que ce soit la «vieille habitude» qui m’a fait dépenser les 100 $ supplémentaires pour une version sur disque de la console. (Oui, l’une de mes consoles a été fournie par PlayStation pour notre examen. Notre deuxième PS5 que nous avons achetée pour ma femme est également une version sur disque, cependant.)

Nouvelle console, nouvelles habitudes

La vérité est que la dernière génération nous a lentement mis en place pour cette nouvelle génération et tout ce qui va avec. Au lieu du changement choquant qui peut accompagner une toute nouvelle console – il suffit de regarder les changements radicaux que Microsoft a initialement tenté d’apporter avec la Xbox One il y a sept ans – nous avons été conditionnés au fil du temps pour accepter l’apparition des jeux numériques, des services cloud , multijoueur multiplateforme et jeux vivants auxquels nous revenons constamment. Les innovations de cette génération sont des améliorations des habitudes de jeu actuelles, et non des changements inconfortables qui vont à l’encontre de ce à quoi nous sommes habitués.

L’approche de Sony à l’égard de la PS5 consistait à prendre ce qui fonctionnait et à faire évoluer l’écosystème, sans obliger les gens à passer d’une plate-forme à une autre, laissant une tonne derrière. Il y a absolument des avantages et des changements à la PS5, ce que j’ai noté dans mon examen de la console comme l’un des plus grands sauts générationnels que nous ayons jamais eu. Mais ce saut est plus concentré que jamais sur le joueur. Nous avons les nouvelles consoles, mais nous pouvons continuer à pratiquer ces vieilles habitudes de jeu, jouer à nos jeux préférés, faire équipe avec de vieux amis et pouvoir jouer à notre façon.

Je suis certain que la génération PS5 apportera également un changement progressif similaire dans les habitudes de jeu et la mentalité globales. À quoi cela ressemblera au moment où l’hypothétique PlayStation 6 sortira, tout le monde le devine, mais certains indicateurs clés suggèrent une force croissante dans les jeux numériques et les services cloud. Après tout, Sony a apparemment quelque chose à annoncer à l’avenir en réponse au Xbox Game Pass. Et les développeurs n’ont même pas pleinement saisi l’ensemble d’outils qu’ils ont avec la PS5. Même Jim Ryan de Sony ne pense pas que nous verrons le plein potentiel du système commencer à se concrétiser dans les jeux pendant quelques années de plus.

Et puis il y a toutes les nouvelles petites astuces que la PS5 permet aux développeurs et aux joueurs. Le nouveau Appel du devoir dispose de déclencheurs adaptatifs qui font que les armes se sentent réellement différentes, ayant une résistance et un coup de pied. Certains ont immédiatement dû l’éteindre en raison de la différence qu’il ressentait, mais embrasser ce nouvel aspect m’a donné un presque sixième sens sur le contrôleur (ah, quel nom approprié a le DualSense, alors).

Des éléments comme les cartes d’activité et la possibilité de sauter presque instantanément à n’importe quel moment du jeu changent vraiment non seulement notre façon de jouer, mais aussi notre façon de penser à s’engager dans nos jeux. Être en mesure d’afficher une notification concernant un Salle de jeux d’Astro speedrun niveau et démarrer le niveau littéral quelques secondes plus tard est incroyable. Utiliser les cartes d’activité pour naviguer dans le monde Miles Morales et ses quêtes secondaires vous permettent de faire ce que vous voulez faire. Il m’a fallu beaucoup de temps pour utiliser cette fonctionnalité, principalement à cause de ces vieilles habitudes de jeu, celles qui meurent fort. À la fin de cette génération, je pense que l’utilisation de ces cartes sera tout autant une vieille habitude.

L’aspect le plus intéressant de cette nouvelle génération pour moi est de savoir comment facile ça a été la transition. Là où j’ai gardé ma PS3 dans le meuble de télévision pendant des années après la sortie de la PS4 – peut-être dans un espoir erroné que j’y retournerais réellement – j’ai déjà relégué ma PS4 dans mon bureau où elle sert simplement de périphérique de streaming pour PS5 Remote Play pour que je puisse accéder à la nouvelle console dans plusieurs pièces. Et avec toute ma bibliothèque PS4 maintenant sur un disque dur externe connecté à ma PS5, je joue même à des jeux PS4 via la rétrocompatibilité sur ma PS5 via ma PS4 via Remote Play si je suis dans mon bureau.

Nous avons peut-être de nouvelles consoles, mais ces vieilles habitudes ont fait de cette transition générationnelle l’une des plus faciles à ce jour, car Sony a adopté le lecteur et l’écosystème. Et la PS5 fera lentement évoluer ces vieilles habitudes avec encore plus de nouvelles habitudes de jeu que nous appliquerons aux futures générations de consoles.

Quelles anciennes habitudes de jeu ont été transmises à la PS5?

