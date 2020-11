Réaction émotionnelle de Reece Hodge après avoir raté un penalty lors du match nul des Wallabies

Biotherm Homme Baume après-rasage hydratant et apaisant

Pionnier des soins pour homme, Biotherm Homme réinvente l'après rasage et créé ULTRA CONFORT : un baume hydratant 24h et apaisant, Technologie Cachemire, pour lutter contre les réactions d'inconfort de la peau et de sensibilité au rasage. Sa formule inédite reproduit les bénéfices et les sensations du