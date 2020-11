Re: Legend – sortie confirmée au printemps 2021

Après deux bonnes années, 505 Games rapporte avec son aventure de RPG multijoueur coopératif et solo Re: Légende reviendra sur PS4 au printemps 2021.

Dans Re: Légende Dans le monde d’Ethia, les joueurs se réveillent comme un héros légendaire qui s’est échoué sur l’île de Vokka et ne se souvient de rien. Alors qu’ils tentent de retrouver leur mémoire, les joueurs doivent apprendre à survivre en cultivant la terre, en attrapant et en élevant du poisson, en se liant d’amitié avec les habitants, en agrandissant le village et en fabriquant des armes pour la bataille.

Plus important encore, ils attrapent et entraînent Magnus, les créatures magiques qui peuplent Ethia. Ensuite, ils peuvent partir à l’aventure à travers le pays pour faire face à des défis menaçants, retrouver leurs souvenirs et trouver et utiliser des Magnus encore plus puissants.

Caractéristiques de Re: Legend:

Créez un héros très personnel selon vos propres préférences

Apprivoiser et élever votre propre Magnus, affectant son développement en une créature puissante

Agriculture et pisciculture, culture de céréales ainsi que l’élevage et la capture de divers types de poissons

Combattez des adversaires menaçants avec une variété d’armes fabriquées par vous-même et votre propre Magnus

Grâce à la pratique, vous pouvez maîtriser vos propres compétences telles que la coupe du bois, la fabrication, le combat et bien plus encore

Contactez les villageois, participez à des festivals, faites-vous de nouveaux amis et même tombez amoureux

Jouez en solo en mode solo ou avec jusqu’à quatre amis en mode de coopération multijoueur

Re: Légende sortira au printemps 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.