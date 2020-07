RCA et OPPO présentent une conférence en direct sur la technologie humanisante

Le Royal College of Art et OPPO se sont associés à Dezeen pour organiser une table ronde en direct sur la façon dont les étudiants en design de RCA rendent la technologie plus humaine. Branchez-vous à partir de 16 h 00, heure du Royaume-Uni.La marque de technologie OPPO a collaboré avec des étudiants du programme de maîtrise des produits de conception du RCA sur une exposition de projets qui explorent la façon dont la technologie peut être intégrée davantage dans la vie quotidienne. , les étudiants ont travaillé en étroite collaboration avec OPPO London Design Center, le centre de conception de la marque, pour développer des projets qui permettent à la technologie de « s’intégrer parfaitement dans la vie ». en utilisant une lumière UV « C’est une opportunité d’explorer, d’interroger et d’analyser la technologie pour la rendre plus humaine, familière, confortable et intime, en développant des conceptions et des produits centrés sur les personnes », a expliqué Jintong Zhu, responsable de OPPO London Design Centre.Modéré par Alon Meron, tuteur des produits de conception au RCA, le panel discutera de la philosophie derrière le mémoire et des avantages des marques technologiques a et le secteur de l’éducation collabore pour repousser les limites du design, parmi lesquels Paul Anderson, doyen de l’École de design du RCA et Ashley Hall, professeur d’innovation en design et responsable de la recherche postuniversitaire à l’École de design du RCA. Le projet de Matthieu Muller vise à Présenter la technologie comme moyen pour les enfants de s’exprimer de manière créative.Aussi sur le panel se trouvent Zhu, ancien élève de la RCA School of Design, et Roberto Ruffoni, directeur de la recherche en design au OPPO London Design Centre.Matthieu Muller, diplômé du cours de troisième cycle Design Products cette année, rejoint également le panel, ainsi qu’Anne-Marie Heck, diplômée du programme en 2019 et a participé à la première collaboration entre le RCA et OPPO.C’est la deuxième année que OPPO collabore avec des étudiants du Design Programme de maîtrise des produits.Le projet de Lilin Jiao imagine que votre téléphone peut récupérer l’énergie d’autres appareils électroniques de votre maison.Le projet de Lilin Jiao imagine que Votre téléphone peut récupérer l’énergie d’autres appareils électroniques de votre maison La première collaboration a vu le travail des étudiants exposé dans l’exposition Ventura Future pendant la semaine du design de Milan 2019, ce qui a conduit Heck à se voir offrir un stage au OPPO London Design Centre. La collaboration comprend un cintre d’Eric Saldanha, qui utilise la lumière UV pour nettoyer et tuer les bactéries secondaires laissées sur les vêtements.Parmi les autres projets de l’exposition, il y a Animate de Matthieu Muller, un ensemble de blocs de construction électroniques qui permettent aux enfants de créer des objets en mouvement et figure et vise à introduire la technologie comme un outil d’expression de soi. Les étudiants de RCA conçoivent des téléphones léchant qui transforment la parole en sensations physiques Le spectacle comprend également Nect de Lilin Jiao, un projet conceptuel qui imagine comment des groupes d’appareils électroménagers pourraient former des réseaux électroniques pouvant être utilisés pour charger d’autres appareils comme les téléphones mobiles. par les étudiants sont inclus dans RCA2020, l’exposition des diplômés du Royal College of Art qui a été mise en ligne en réponse à la pandémie de coronavirus.Vous pouvez consulter la liste complète des projets de l’exposition au salon en ligne du RCA.

Atoll av500 noir - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Amplificateur de Puissance 5 Canaux Atoll AV500 Chassis en acier de 1,5 mm Etages symétriques à composants discrets Transistors de sortie à technologie MOS-FET 2 transformateurs toriques de 330VA. Caractéristiques techniques Connectique plaquée or : 5 entrées RCA ; 5 sorties RCA (bi-amplification) ; 5

Atoll av500 aluminium - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Amplificateur de Puissance 5 Canaux Atoll AV500 Chassis en acier de 1,5 mm Etages symétriques à composants discrets Transistors de sortie à technologie MOS-FET 2 transformateurs toriques de 330VA. Caractéristiques techniques Connectique plaquée or : 5 entrées RCA ; 5 sorties RCA (bi-amplification) ; 5

Panasonic dp-ub9000eg - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Lecteur Blu-ray UHD Panasonic DP-UB9000EG Le lecteur Blu-ray HD Ultra de référence UB9000 utilise les technologies de traitement HDR et Chroma uniques de Panasonic ... Précision 4K chromatique élevée du processeur Optimiseur HDR Bornes de sortie canal 2 (XLR/RCA) et canal 7.1 Prise en charge multi HDR