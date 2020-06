RBL prétendument intéressé par Min-jae Kim sud-coréenne

Le RB Leipzig aurait manifesté un grand intérêt pour Min-jae Kim de la ligue chinoise. De plus: RBL devrait déjà avoir un remplaçant pour Timo Werner en tête. Vous trouverez ici toutes les nouvelles et rumeurs concernant RB Leipzig.

RB Leipzig, News: RBL serait intéressé par le sud-coréen Min-jae Kim

Selon un rapport du RB Leipzig Gardien ont tendu la main pour Min-jae Kim. Le défenseur central sud-coréen de 23 ans est actuellement sous contrat avec Bejing Guoan en championnat chinois et pourrait quitter le club pour environ 15 millions d’euros, selon le rapport.

En raison de son corps robuste (1,90 mètre de haut), Kim a été surnommée « Le monstre » en Chine et en Corée du Sud. Les éclaireurs de Leipzig auraient surtout été impressionnés par leur vitesse, leurs longues passes et leur comportement en duel.

Outre Leipzig, la Lazio Rome, le FC Porto et tous les clubs anglais seraient également intéressés par le défenseur central. Kim préférerait probablement la Premier League, selon le rapport.

Comme le prêt prêté par Ethan Ampadu reviendra à Chelsea et Dayot Upamecano sera associé à un départ, la saison prochaine, deux talents avec Willi Orban et Ibrahima Konate ne seront disponibles pour Leipzigers que la saison à venir.

Après une saison réussie au BVB, Dembele a rejoint le FC Barcelone en 2017. Là, il n’est pas sans controverse, ce qui a aussi à voir avec ses décrocheurs du terrain.

RBL, Rumeur: Wissam Ben Yedder deviendra-t-il le remplaçant de Werner?

Le transfert d’hier de Timo Werner à Chelsea a été annoncé. L’avant-centre quittera Leipzig le 1er juillet et n’apparaîtra donc plus pour RB lors du tournoi de la Ligue des champions, qui se tiendra en août.

Par conséquent, les Saxons doivent chercher un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Selon un média français, un attaquant de l’AS Monaco devrait être envisagé.

Comment Le10Sport rapports, RBL a probablement affaire avec Wissam Ben Yedder, 29 ans. L’international français n’avait déménagé de Séville à Monaco que l’été dernier pour 40 millions d’euros. Là, il a fait sensation lors de la saison de Ligue 1 annulée. En 26 matchs de championnat, l’attaquant de 1,70 mètre a marqué 18 buts et préparé sept autres buts. Il est en tête de la liste des buteurs avec Kylian Mbappe.

Selon le rapport, Ben Yedder veut jouer à nouveau en Ligue des champions. Monaco n’étant que neuvième, un départ est probablement considéré comme probable. Selon le rapport, cependant, les Monégasques ne veulent pas conclure un accord de perte avec l’attaquant et exigeraient donc des frais de transfert de 40 millions d’euros.

« Nous avons une situation particulière avec Corona et nous devons être extrêmement prudents avec l’argent », a déclaré hier le directeur sportif Markus Krösche. Les 53 millions d’euros que RBL recevra pour Werner seront utilisés principalement pour les transferts des prêts Angelino et Patrik Schick. En raison de son transfert et de son âge, Ben Yedder ne correspond probablement pas à la philosophie de Leipzig.

RB Leipzig: Hannes Wolf déménagera-t-il au Borussia Mönchengladbach?

Selon les médias correspondants, le prêt de Hannes Wolf au Borussia Mönchengladbach est en voie d’achèvement, la seule question est de savoir si les poulains auront une option d’achat. À Gladbach, Wolf rencontrerait son ancien entraîneur Marco Rose, avec qui il avait déjà travaillé au Red Bull Salzburg.

Dans la saison actuelle de Bundesliga, l’Autriche, en raison d’une blessure grave, n’a que cinq courtes missions. Trop peu pour les deux parties, Wolf avait déjà exprimé son souhait de changer en interne en hiver.

A cette époque, l’entraîneur Julian Nagelsmann en avait une bonne sur le couvercle: « Nous ne pouvons pas donner ou prêter à tous ceux qui ne sont pas satisfaits. Dans une carrière, cela fait partie de traverser une vallée, de traverser quelque chose de négatif, de rester avec elle, de ne pas se débattre « Cela n’aide personne à s’enfuir quand quelque chose ne fonctionne pas bien. Ensuite, j’ai joué avec 24 dans 27 clubs et je ne suis jamais allé nulle part. » Maintenant, l’opinion du formateur semble avoir changé.

« Ça n’allait pas si bien », a déclaré l’entraîneur de RB. « À la fin de la saison, nous allons nous asseoir et voir quelles sont ses idées, quelles sont nos idées et ensuite cela doit avoir du sens. » On ne veut pas offrir l’Autrichien en cadeau, explique Nagelsmann, qui ne voulait pas non plus exclure un changement permanent.

