Le RB Leipzig continue apparemment de négocier avec le Werder Bremen sur un transfert de Milot Rashica. Ibrahima Konate doit être opéré. Marcel Sabitzer et Yussuf Poulsen weuhdans à temps pour le duel avec l’Atletico Madrid. Les informations et les rumeurs les plus importantes sur RB Leipzig peuvent être trouvées ici.

RB Leipzig comme seul club en négociations avec Rashica?

Le RB Leipzig est apparemment le seul club actuellement en négociations concrètes avec le Werder Brême concernant un transfert de Milot Rashica. Cela provient d’un rapport du botteur en avant. On dit actuellement que Leipzig offre 15 millions d’euros, mais les verts-blancs demandent au moins 20 millions d’euros.

Selon le rapport, Aston Villa et Wolverhampton Wanderers sont également intéressés par Rashica, et aucune offre concrète n’a été reçue. De plus, le Télégrapheque le Borussia Dortmund avait également gardé un œil sur les Kosovars si Jadon Sancho quittait le BVB cet été.

L’AC Ral, cependant, a dit au revoir à l’engagement éclatant de Ralf Rangnick lors de la course pour le joueur de 24 ans.

RB Leipzig: Konate doit être opéré

Ibrahima Konate doit, selon le botteur encore sous le couteau. Le défenseur français a eu des plaintes après son retour, c’est pourquoi il sera opéré à Lyon vendredi.

Konate a eu une rupture de tendon dans son fléchisseur de hanche en septembre de l’année dernière et n’était revenue qu’à la fin de la saison.

Le joueur de 21 ans ne sera probablement pas disponible pour l’équipe de l’entraîneur Julian Nagelsmann lors de la phase finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Les Red Bulls rencontreront l’Atletico Madrid en quart de finale le 13 août.

RB Leipzig: Poulsen et Sabitzer sont probablement prêts pour Lisbonne

Alors que Konate est susceptible d’échouer contre l’Atletico Madrid, le RB Leipzig s’attend à ce que Marcel Sabitzer et Yussuf Poulsen soient prêts pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Les deux ont l’air bien, a déclaré le directeur sportif de RBL Markus Krösche botteur. Lors de la finale de la saison, Sabitzer a contracté un ligament interne au genou.

Comme Poulsen, l’Autrichien a raté le départ de l’entraînement mercredi. Le Danois est actuellement encore en post-entraînement après avoir déchiré sa bande de syndrome.