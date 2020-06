RB Leipzig – Fortuna Dusseldorf 2: 2: un but de dernière minute sauve un point important dans la bataille de relégation

Fortuna Dusseldorf a marqué un point important dans la limite de relégation avec un coup sûr de dernière minute. Contre le RB Leipzig, ils ont accumulé un déficit de 2-2 et ont obtenu un 2-2 (0-0).

Pour Leipzig, c’est un revers dans la lutte avec le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach pour les deux places restantes en Ligue des champions. Si RB rate son but, c’est à cause de la faiblesse flagrante à domicile: l’équipe de Leipzig attend sa victoire dans sa propre arène depuis quatre mois. Les buts remarquables de Schlenzer de Kevin Kampl (60.) et Timo Werner (63.) n’étaient pas suffisants alors que Steven Skrzybski (87.) et Andre Hoffmann (90. + 2) ont marqué pour la Fortuna. Düsseldorf est table-16.

« Enfin », a déclaré Skrzybski, qui avait frappé le poteau deux fois contre le Borussia Dortmund (0-1) quatre jours plus tôt, à Sky soulagé: « C’était un point de mentalité. Nous ne nous sommes pas rendus. » Pour le défenseur Kaan Ayhan, « la cravate ressemblait à une victoire. Vous pouvez être satisfaits du moral aujourd’hui. »

Le défenseur de RB Halstenberg a déclaré: « Je suis en colère. Cela a été catastrophique au cours des dix dernières minutes. »

Fortuna Dusseldorf récompense tard

Leipzig a dû travailler dur. Fortuna a tenu courageusement et avec succès contre elle – et a également été récompensé contrairement à 0-1 contre le Borussia Dortmund.

À RB, la défense Dayot Upamecano était initialement uniquement sur le banc malgré l’interdiction jaune-rouge. « Si Upamecano n’est pas à plein régime, alors il ne joue pas », avait déjà indiqué à l’avance à la banque Nagelsmann.

Sans Upamecano au centre de la défense, Leipzig aurait pris du retard presque tôt, mais Rouwen Hennings a raté de peu le but lorsqu’il a tiré à 22 mètres. Sinon, les invités se sont concentrés principalement sur la défensive, qui a livré une chaîne de cinq et une grande disponibilité à courir.

Leipzig a eu du mal à obtenir des chances. L’équipe n’a pas eu de chance à la 13e minute lorsqu’un duel du gardien de Fortuna Florian Kastenmeier dans la surface de réparation contre Kevin Kampl n’a pas été considéré comme une faute par l’équipe arbitrale. Mathias Jörgensen avait déjà causé des ennuis à son gardien avec un accident.

RB Leipzig: les buts de Werner et Kampl ne suffisent pas

Après cela, peu de quarts de finale de la Ligue des champions ont été reçus pendant longtemps. La meilleure chance de la première mi-temps, un tir à longue distance de l’international Marcel Halstenberg, était presque un produit de désespoir.

Nagelsmann a réagi à la faible performance et a apporté deux nouvelles forces en deuxième mi-temps à Upamecano et à l’attaquant Patrik Schick. À partir de ce moment-là, l’équipe locale a exercé beaucoup plus de pression et a déplacé le jeu presque exclusivement vers la moitié de l’adversaire, mais au départ, il n’y avait aucune chance claire. Puis Kampl et Werner ont déballé le Schlenzer. Düsseldorf a riposté.