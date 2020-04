Razer dévoile son nouvel ordinateur portable de jeu Blade Stealth 13

Razer a dévoilé aujourd’hui une toute nouvelle conception d’ordinateur portable de jeu alors que la société apportera aux joueurs l’ordinateur portable de jeu Blade Stealth 13. Il s’agit du premier Ultrabook doté d’un écran 13,3 « à 120 Hz, qui utilise le GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti et une variante plus rapide de 25 W du processeur Intel Core i7-1065G7. Il comprend également un clavier plus rapide et plus efficace, une mémoire LPDDR4X plus efficace, le tout à l’intérieur du châssis en aluminium noir mat de l’entreprise. Vous pouvez lire les détails plus fins ci-dessous, car vous pouvez en acheter un aujourd’hui entre 1 800 et 2 000 $ sur leur site Web.

Le tout nouveau Blade Stealth 13 dispose de l’écran 13,3 « le plus rapide au monde avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz – une fonctionnalité actuellement disponible uniquement sur le Blade Stealth 13. Le taux de rafraîchissement accru offre des visuels rapides mais nets, ce qui rend les cibles plus faciles à voir et à lire plus facilement. L’écran offre une résolution de 1920 x 1080p et est fini avec un revêtement mat pour une meilleure réduction de l’éblouissement.Chaque Blade Stealth 13 couvre 100% de l’espace sRGB et est calibré sur mesure en usine pour assurer une expérience vivante et fidèle aux couleurs, que vous jouiez Le dernier Blade Stealth 13 est alimenté par le tout nouveau GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de mémoire GDDR6 et 1 024 cœurs NVIDIA CUDA, pour une augmentation jusqu’à 80% des performances par rapport à la GeForce GTX 1050. Le Le nouveau GPU permet aux joueurs de profiter des derniers jeux Battle Royale sur un ordinateur portable de 13 pouces, une expérience uniquement possible sur le Blade Stealth 13. Associé à la technologie NVIDIA Optimus, le Blade Stealth 13 est optimisé pour fournir Performances lorsque vous le souhaitez et batterie lorsque vous en avez besoin.

Le Blade Stealth 13 a été mis à jour avec un nouveau clavier doté d’une touche Maj droite pleine grandeur et de touches directionnelles à mi-hauteur pour une expérience de frappe plus rapide et plus efficace. Équipé d’un rétroéclairage Razer Chroma RGB à zone unique, le clavier peut être personnalisé pour correspondre à l’une des 16,8 millions de couleurs et aux effets d’éclairage uniques disponibles dans Razer Synapse 3. En plus du nouveau clavier, le Blade Stealth 13 comprend un nouveau kit de 16 Go de Mémoire LPDDR4X capable de 3733 MHz tout en étant plus économe en énergie. La nouvelle mémoire intégrée signifie que les applications gourmandes en CPU, telles que les jeux ou la retouche photo, bénéficieront de gains de performances notables tout en ne surchargeant pas la batterie.