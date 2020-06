Ray Hadley lance une attaque cinglante contre les Victoriens, Conor McKenna après la bombe COVID-19

L’animateur de radio Ray Hadley a critiqué la star d’Essendon Conor McKenna comme un victorien « typique » après que son test COVID-19 positif ait secoué toute la compétition.

La saison de l’équipe de McKenna a été suspendue après qu’il a été allégué qu’il avait ignoré les conseils du club en assistant à une visite portes ouvertes ainsi qu’en visitant sa famille et ses amis.

L’animateur de l’émission du matin de 2 Go n’a montré aucune sympathie pour le joueur de 24 ans. disant que son attitude reflétait celle de l’État dans lequel il exerce actuellement son métier.

« Il est revenu de son Irlande natale, est entré en quarantaine pendant deux semaines, puis il a enfreint à peu près toutes les règles de l’AFL qu’ils ont mises en place en matière d’isolement », a déclaré Hadley.

« Il est allé à une inspection à domicile avec son partenaire, qui a été interdit. Il a rendu visite à des amis et cela a été interdit et on lui a dit avec tous les joueurs de l’AFL d’isoler.

Le capitaine d’Essendon, Dyson Heppell, arrive pour son test COVID-19 au stade Marvel lundi matin (AAP)

« À ma façon de penser, McKenna illustre l’attitude de nombreux Victoriens: les règles ne s’appliquent pas à moi et nous avons donc ce que nous avons maintenant.

« En raison des actions de McKenna, la saison de l’AFL est sur le qui-vive à cause de ce type, six de ses coéquipiers ne peuvent pas jouer et Essendon est un casier.

« L’AFL sera un casier à cause de la stupidité d’une personne.

« Il devrait être suspendu indéfiniment pour un acte de stupidité qui pourrait coûter des centaines de millions de dollars à l’AFL. »

La liste de jeu complète d’Essendon a de nouveau été testée pour COVID-19 lundi, le club transpirant quant à savoir si un petit groupe de joueurs qui se sont entraînés avec McKenna seront forcés à une période d’isolement de deux semaines.