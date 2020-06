Raton laveur : 66 faits fascinants que vous devriez apprendre dès maintenant

Vous cherchez des faits sur le raton laveur? Nous avons votre couverture! Dans cet article sur des faits intéressants sur le raton laveur, quelques choses incroyables sur cette créature incroyable.

Nous en apprendrons davantage sur les différentes espèces de ratons laveurs, leurs caractéristiques physiques, leurs habitudes alimentaires et de reproduction, etc.

Alors qu’est-ce que tu attends? Creusez!

Avant de commencer, voici un tableau rapide pour la classification scientifique des ratons laveurs.

Royaume Animalia Phylum Chordata Classe Mammalia Ordre Carnivora Famille Procyonidae Genre Procyon Espèce Procyon lotor

Faits fascinants sur le raton laveur : 1 à 11

Un raton laveur dans une forêt

01. Le mot «raton laveur» est dérivé de l’aroughcun ou arathikone de la langue Powhatan (aujourd’hui disparue).

02. Ces deux mots sont à leur tour dérivés du mot racine «ahrah-koon-em» de la langue proto-algonquienne.

03. Le sens de «ahrah-koon-em» est celui qui se frotte, se gratte et frotte avec ses mains. »

04. Des cultures comme les Aztèques les appelaient mapachiti signifiant «celui qui prend tout en main», et des langues comme les Allemands, le chinois, l’hébreu, l’italien, l’espagnol, le japonais, etc. ont également leur propre mot pour raton laveur.

05. Les autres noms communs utilisés pour les ratons laveurs sont le raton laveur du Nord, le raton laveur d’Amérique du Nord, le raton laveur commun, etc.

06. L’équipe qui comprenait Christophe Colomb a été le premier Européen à avoir laissé une trace écrite de cette espèce.

07. Carl Linnaeus a placé le raton laveur dans le genre Ursus (qui comprend les ours).

08. C’est Gottlieb Conrad Christian Storr qui a placé le raton laveur dans son propre genre, Procyon. La signification du mot Procyon est «semblable à un chien» ou «avant le chien».

09. Ils vivaient en Europe à la fin de l’Oligocène, il y a environ 25 millions d’années.

10. Les ratons laveurs et les ours sont plus étroitement liés les uns aux autres que les ratons laveurs et les belettes.

11. Les ancêtres des ratons laveurs actuels ont traversé le détroit de Béring il y a environ 6 millions d’années au début du Miocène.

Faits fascinants sur le raton laveur : 12 à 22

Raton laveur drôle dans la forêt montrant la langue

12. À partir de l’époque miocène, les ancêtres ont commencé à diverger et à créer un genre différent. Les ratons laveurs mangeurs de crabes ont quitté leur ancien habitat des régions tropicales et subtropicales et se sont déplacés vers le nord il y a environ 2,5 millions d’années.

13. Il existe trois espèces de ratons laveurs. Elles sont Procyon lotor (le raton laveur commun), Procyon pygamaeus (le raton laveur pygmée ou le raton laveur Cozumel) et Procyon cancrivore (le raton laveur mangeur de crabe).

14. Selon le Système d’information taxonomique intégré (SITI), le raton laveur commun a 22 sous-espèces et le raton laveur crabier a quatre sous-espèces.

15. Sans inclure la queue, les ratons laveurs mesurent entre 16 et 28 pouces. La queue qui est touffue mesure entre 8 et 16 pouces. La queue ne dépasse généralement pas 10 pouces.

16. Le poids des ratons laveurs peut varier de 5 à 25 kilogrammes. Cependant, la moyenne est d’environ 5 à 12 kilogrammes.

17. Les ratons laveurs qui vivent près des tropiques ont un corps plus petit et ceux qui vivent dans des régions plus froides sont plus gros.

18. Les ratons laveurs mâles sont environ 15 à 20% plus gros et plus lourds que les femelles.

19. Saviez-vous qu’un raton laveur pèse presque le double pendant les hivers en raison du stockage des graisses?

20. Le plus grand raton laveur jamais enregistré pesait 28,4 kilogrammes et avait une longueur de 55 pouces.

21. La fourrure autour des yeux ressemble plus ou moins à un masque de bandit. Cela a indirectement accru leur réputation de méfait.

22. Ils ont des oreilles arrondies. La fourrure sur le corps est constituée de poils longs et raides.

Faits fascinants sur le raton laveur : 23- à 33

23. La fourrure est principalement de couleur grise et la fourrure a des nuances claires de brun. La fourrure aide à garder le corps au chaud.

24. Ils peuvent rouler à une vitesse de 16 à 24 km / h ou kilomètres par heure. Ils peuvent se tenir debout sur leurs deux jambes mais ils courent ou grimpent rapidement. Ils peuvent tomber d’une hauteur de 35 à 40 pieds sans blesser leur corps.

25. Ils peuvent nager à une vitesse de 5 kilomètres par heure. Ils peuvent rester dans l’eau pendant de longues durées.

26. Ils ont un cerveau relativement plus gros. Le sens du toucher est le sens le plus important pour les ratons laveurs. Les pattes avant des ratons laveurs sont extrêmement sensibles.

27. Ils sont daltoniens ou ont un sens de la couleur peu développé. Leur odorat se développe mieux.

28. Ils peuvent détecter des sons de 50 à 85 Hertz.

29. Maintes et maintes fois, il a été prouvé par plusieurs études, que les ratons laveurs sont des animaux extrêmement intelligents. Ils n’ont aucun problème pour déverrouiller des serrures complexes et ils peuvent se déverrouiller même lorsqu’ils ont été réorganisés ou verrouillés à l’envers.

30. La densité des neurones dans le cortex cérébral du raton laveur peut être comparée à celle des primates.

31. Les ratons laveurs préfèrent les forêts et les zones tropicales proches des lacs (car leur alimentation principale est constituée d’amphibiens, d’autres animaux aquatiques, etc.).

32. Ils utilisent des tanières et des terriers fabriqués naturellement par d’autres animaux pour dormir, se reposer et hiberner.

33. Les ratons laveurs sont communs du Canada au Panama. Ils sont en quelque sorte éteints à Cuba, en Jamaïque, etc. En dehors des États-Unis, du Canada, etc., ils se trouvent en Allemagne, en France, en Italie, dans certaines régions de l’URSS d’autrefois, au Japon, etc.

Faits fascinants sur le raton laveur : 34 à 44

Deux ratons laveurs en captivité

34. Grâce à leur adaptabilité et à leur intelligence, ils s’adaptent facilement dans les zones urbaines de Chicago, Toronto, Washington D.C., etc.

35. Ils ne sont pas aussi solitaires qu’on le pensait plus tôt. Les femelles qui vivent dans une zone se rencontrent pendant le temps de repos ou d’alimentation. Les mâles d’une région particulière forment également un groupe afin de pouvoir défendre leur territoire contre les mâles d’une autre région ou d’autres animaux.

36. Le territoire des ratons laveurs varie en fonction de l’âge, du sexe, de l’habitat, etc.

37. Ils sont nocturnes. Leur alimentation est essentiellement composée de plantes (33%), de vertébrés (27%) et d’invertébrés (40%).

38. Les ratons laveurs préfèrent les noix, les glands, etc. qui les aident à économiser la graisse pour les hivers.

39. Ils préfèrent s’attaquer à des animaux faciles à tuer. Ils ne vont pas pour les oiseaux ou les mammifères mais ils vont pour les amphibiens, les œufs, les poissons, etc.

40. Ils n’hibernent pas mais passent la plupart de leur temps dans des terriers pendant les hivers.

41. L’un des faits les plus intéressants sur les ratons laveurs est qu’ils éteignent leurs proies, c’est-à-dire qu’ils tamponnent les proies dans l’eau et les frottent pour éliminer la saleté et les parties indésirables.

42. Cette aspiration ressemble à du lavage. Cette caractéristique est observée même chez les ratons laveurs. Ceci est plus fréquent lorsqu’il existe une source d’eau près du raton laveur à la fois sauvage et en captivité.

43. La raison exacte de l’arrosage chez certains ratons laveurs n’est pas connue avec certitude.

44. Ils s’accouplent entre janvier et mi-mars. L’accouplement des ratons laveurs dépend des conditions solaires.

Faits fascinants sur le raton laveur : 45 à 55

45. Les mâles attendent les femelles et se livrent aux préliminaires, s’accouplant pendant plus d’une heure. Les séances d’accouplement durent plusieurs jours.

46. Les mâles les plus faibles peuvent également s’accoupler avec des femelles parce que les mâles les plus forts ou alpha d’un groupe ne s’accouplent pas et ne peuvent pas s’accoupler avec toutes les femelles de la région.

47. Si la femelle perd ses kits (bébés) tôt ou ne tombe pas enceinte, elle redeviendra fertile environ 80 à 140 jours après l’accouplement précédent.

48. La période de gestation est de 63 à 65 jours. Une portée se compose d’environ 5 kits. Cependant, la taille de la portée varie selon la zone.

49. Les hommes ne participent généralement pas à l’éducation des kits. Les kits (également appelés oursons) sont sourds et aveugles à la naissance. Ils pèsent environ 60 à 75 grammes et mesurent seulement 4 pouces de long à la naissance.

50. Leurs yeux s’ouvrent plus tôt et lorsqu’ils ont environ 18 à 23 jours, leurs canaux auditifs s’ouvrent. Ils commencent à explorer une fois qu’ils pèsent environ 1 kilogramme. Ils consomment des aliments solides de 6 à 9 semaines. Ils sont sevrés à l’âge de 16 semaines.

51. Le groupe de kits se sépare après que la mère montre les endroits où manger et les tanières. Les kits féminins restent ensemble et les hommes s’éloignent un peu de leur lieu de naissance.

52. Ils ne vivent que 1 à 3 ans dans la nature. En captivité, ils peuvent vivre jusqu’à 20 ans. Leur taux de mortalité est extrêmement élevé en raison de la chasse, des conditions météorologiques, de la circulation, etc.

53. Les prédateurs des ratons laveurs sont de grands hiboux à cornes, des ours noirs américains, des lynx roux, des coyotes, des couguars, des pygargues à tête blanche, des aigles royaux, des aigles noirs, des jaguars, etc.

54. L’opinion des chercheurs, des experts de la faune sauvage et des pouvoirs publics est partagée en ce qui concerne l’alimentation des ratons laveurs sauvages par l’homme. Certains suggèrent que les animaux sauvages augmenteront en pénétrant plus d’espace humain et deviendront dépendants des humains pour se nourrir.

55. L’autre groupe suggère de la nourriture à donner aux ratons laveurs et des conseils à garder à l’esprit lors de la manipulation des ratons laveurs.

Faits fascinants sur le raton laveur : 56 à 66

Un raton laveur debout sur deux pattes

56. Ils peuvent endommager les biens humains et les cultures. Selon une étude de l’Université Purdue, les ratons laveurs étaient responsables de 87% des dommages causés aux plants de maïs.

57. De nombreuses cultures comme les Amérindiens ont des contes folkloriques liés aux ratons laveurs. Dans certains contes, ils sont appelés plus rusés que les renards et les loups. Dans certaines autres histoires, ils auraient des pouvoirs spirituels.

58. Ils sont chassés pour leur fourrure pour fabriquer différents types de vêtements. Ils ont également été chassés pour leur viande. Au cours du 19e et 20e siècle, leur fourrure était comme un symbole de statut et la fourrure était utilisée comme une forme de monnaie dans le système de troc.

59. Le président Calvin Coolidge avait un raton laveur pour animaux de compagnie appelé Rebecca. Les gens qui veulent le raton laveur comme animal de compagnie devraient avoir un permis pour animaux exotiques.

60. Ils sont répertoriés comme les moins préoccupants par l’UICN. Un groupe de ratons laveurs est appelé regard ou nurserie.

61. Les taches sombres autour de leurs yeux absorbent la lumière et les aident à voir clairement pendant la journée. Pendant la nuit, ils peuvent facilement voir le contraste dans les objets qu’ils voient grâce à leurs taches sombres.

62. Les homologues des villes sont plus intelligents que leurs homologues des pays.

63. Les scientifiques ont préféré les ratons laveurs aux rats pour les laboratoires. Cependant, leur intelligence s’est révélée désastreuse pour les chercheurs car ils ont volé des scientifiques, mâché leurs cages, etc. Ils étaient également difficiles à reproduire.

64. Ils émettent près de 50 sons pour communiquer entre eux et avec les humains. Ils ronronnent, grondent, sifflent, etc.

65. Le caca d’un raton laveur est en forme de tube. Il mesure environ 2 à 3 pouces de longueur. Il ressemble plus ou moins aux excréments des chiens. Ils ont l’habitude de faire caca au même endroit et quand il s’entasse, on l’appelle latrine de raton laveur.

66. Les ratons laveurs sont les principaux porteurs de la rage aux États-Unis, mais selon le Center for Disease Control and Prevention, une seule personne est décédée des suites de la rage transmise d’un raton laveur à une personne.