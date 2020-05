Rare THE WALKING DEAD One-Shot Returns de BKV et MARTIN en édition cartonnée (avec extras)

Crédit: Marcos Martin (Image Comics / Skybound Entertainment)



Les rares exemplaires épuisés de Brian K. Vaughan et Marcos Martin The Walking Dead: The Alien one-shot est réimprimé par Image Comics / Skybound Entertainment en couverture rigide.

« Je ne pourrais pas être un plus grand fan du travail de Vaughan et Martin », Les morts qui marchent Le créateur / écrivain Robert Kirkman a déclaré dans l’annonce. « J’ai été très hésitant à autoriser quiconque à jouer Les morts qui marchent bac à sable sous forme de bande dessinée, mais quand l’occasion s’est présentée à ces messieurs de montrer ce que Charlie Adlard et moi avions fait, j’ai sauté sur l’occasion. «

Le one-shot a fait ses débuts en tant qu’exclusivité numérique sur PanelSyndicate.com de Vaughan et Martin, et a ensuite été imprimé en version limitée pour le Local Comic Shop Day de 2019. La nouvelle édition à couverture rigide d’Image / Skybound comprendra des conceptions, des croquis et des mises en page inédits de Martin.

« C’est remarquable ce que Vaughan et Martin ont pu accomplir dans une histoire indépendante », a poursuivi Kirkman. « Une histoire avec autant de cœur et d’émotion racontée de manière beaucoup plus succincte que je n’en ai jamais été capable. Je suis tellement ravie de pouvoir enfin partager cette histoire avec un public plus large dans cette spectaculaire édition à couverture rigide. »

The Walking Dead: The Alien HC devrait être mis en vente le 29 juillet dans les librairies de bandes dessinées et le 4 août dans les librairies.