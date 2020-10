Rare aperçu à l’intérieur de certaines des magnifiques mosquées d’Iran – .

26 octobre

2020

Incroyable, magnifique et fascinant. Nous ne pourrons peut-être jamais voir l’intérieur de ces plus grands temples en personne.

Mais grâce à un jeune photographe autodidacte Mohammad Domiri, nous avons maintenant la deuxième meilleure chose – un aperçu photographique de la splendide beauté architecturale de ces magnifiques mosquées.

Regardez vous même.

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Le photographe de 23 ans a obtenu la permission de photographier l’intérieur de ces magnifiques mosquées.

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Il a voyagé à travers Shiraz, Ispahan et Yazd pour capturer les mosquées et autres structures architecturales les plus importantes sur le plan historique en Iran.

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

La plupart de ces mosquées imposent de lourdes restrictions à la photographie, ce qui rend ces images très rares.

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Domiri prend des photos avec des objectifs grand angle spéciaux pour s’assurer que tous les détails complexes sont capturés.

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Les motifs incroyablement élaborés sont tout simplement incroyables.

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

Les superbes photos capturent les détails fantastiques de certains des plus grands temples du Moyen-Orient, y compris le Chehel Sotoun, à Ispahan.

Mohammad Domiri

Mohammad Domiri

«Peut-être que certains de ces sites historiques n’existeront pas dans 20 ans ou changeront beaucoup pendant cette période. Lorsque je capture ces images, je pense à la façon dont elles seront enregistrées et à l’avenir, j’espère que les gens pourront voir leur beauté ». Dit Domiri.

Crédit: Mohammad Domiri / Gravity.ir via dailymail