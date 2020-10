Rapport: Xiaomi bat Apple pour devenir la troisième plus grande entreprise de smartphones au monde

Selon des sociétés de recherche mondiales, Samsung a repris le plus grand titre OEM de smartphone de Huawei au troisième trimestre 2020.

Xiaomi, avec un quart record, a dépassé Apple en tant que troisième plus grand fabricant de smartphones au monde.

Les expéditions mondiales de smartphones sont également revenues à des niveaux proches de 2019, alors que la reprise du secteur se poursuit.

Compte tenu des bonnes nouvelles de l’Inde, il semble que le marché mondial des smartphones montre également des signes de reprise. Selon une étude d’IDC, les expéditions mondiales de smartphones ont dépassé 353 millions au troisième trimestre 2020, soit un peu moins que les niveaux enregistrés un an auparavant. Mais certains équipementiers ont récupéré plus que d’autres.

Ce fut un trimestre positif pour Samsung. Bien qu’il n’ait augmenté que de 2,9% d’une année sur l’autre, cela a suffi à reprendre la tête du marché des smartphones à Huawei. L’entreprise coréenne a expédié 80,4 millions d’unités pour une part de marché de 22,7%. Cette fois, sa position n’est pas non plus contestée. Canalys et Counterpoint ont tous deux enregistré Samsung comme le premier fabricant de smartphones au troisième trimestre 2020, alors que le déclin de Huawei se poursuit.

Les difficultés de l’entreprise chinoise à l’ouest sont aggravées par la baisse des livraisons dans son pays d’origine. Autrefois bastion de Huawei, la société a constaté une baisse des expéditions chinoises de 15%, selon IDC. Les données de Canalys suggèrent également que les expéditions de Huawei ont chuté de 25% d’une année sur l’autre en Europe.

L’ascension fulgurante de Xiaomi se poursuit

Alors que Huawei revendique toujours la deuxième place mondiale, Xiaomi menace de la renverser. Encore.

Xiaomi a connu une croissance annuelle de 42% par données IDC, éclipsant les expéditions d’Apple pour la première fois et revendiquant une part de marché mondiale de 13,1%. Cette croissance record est particulièrement notable étant donné qu’elle a expédié environ deux millions d’unités de plus que Vivo, cinquième avant la pandémie. Cette croissance a été soutenue par la reprise des capacités de production en Inde, reflétant la performance de l’entreprise dans ce pays également.

Le lancement tardif de la série iPhone 12 n’a pas aidé Apple au troisième trimestre 2020. Selon IDC, la société désormais quatrième a expédié cinq millions d’unités de moins d’une année sur l’autre, soit une baisse annuelle de près de 11%. Counterpoint et IDC s’attendent à ce que l’entreprise se rétablisse une fois que ses nouvelles ventes phares arriveront.

La bataille BBK se réchauffe

Enfin, le meilleur du reste se compose en grande partie des marques BBK.

Vivo a connu une légère augmentation des expéditions de smartphones d’une année sur l’autre, mais conserve sa cinquième place au niveau mondial, selon les données IDC. Counterpoint conteste cela, plaçant Oppo à la cinquième place. Quoi qu’il en soit, cela suggère que les entreprises sont séparées par une tranche de 1% de part de marché.

Realme aurait eu un T3 2020 exceptionnel. Contrepoint suggère que la société a connu la plus forte croissance parmi les OEM à l’échelle mondiale, avec une augmentation de 132% des expéditions d’un trimestre à l’autre. Le cabinet de recherche le place au septième rang mondial. OnePlus a connu une croissance trimestrielle de 96% soutenue par ses performances en Inde et en Europe de l’Ouest.

