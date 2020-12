Rapport: Xiaomi a des objectifs d’expédition de smartphones incroyablement élevés pour 2021

Crédit: David Imel / Autorité Android

Xiaomi aurait pour objectif d’expédier entre 240 millions et 300 millions de smartphones en 2021.

On pense que ce dernier objectif ne sera probablement pas atteint en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement.

Xiaomi a connu jusqu’à présent une année 2020 exceptionnelle, en raison de la combinaison de la pandémie COVID-19, du glissement induit par Huawei aux États-Unis et de la concentration sur les nouveaux marchés. La société a dépassé Apple pour la troisième place au troisième trimestre 2020, et elle semble également se rapprocher de Huawei.

Maintenant, Nikkei Asian Review rapporte que l’entreprise a des objectifs incroyablement ambitieux pour 2021. Le point de vente rapporte que Xiaomi s’est entretenu avec des fournisseurs pour commander des pièces pour jusqu’à 240 millions de smartphones, citant des sources proches du sujet.

On pense que ce nombre dépasse non seulement les expéditions annuelles de Xiaomi à ce jour, mais équivaudrait à peu près au record de Huawei de 240,6 millions de smartphones expédiés en 2019.

Un objectif interne encore plus élevé

Xiaomi aurait déclaré à certains fournisseurs que son objectif interne était d’expédier jusqu’à 300 millions de smartphones en 2021. En comparaison, Samsung a expédié 298 millions d’unités en 2019, selon Counterpoint.

Une source a dit au Nikkei Asian Review mais que l’objectif de 300 millions d’unités expédiées n’est pas susceptible d’être atteint, les fournisseurs de chipsets Qualcomm et MediaTek sont incapables de fournir des volumes aussi importants.

«Xiaomi se fixe un objectif beaucoup plus agressif pour les fournisseurs, car il espère élargir le marché avant que d’autres concurrents ne le rattrapent – et il espère également réserver et sécuriser plus de pièces pour éviter toute perturbation due au goulot d’étranglement actuel de la chaîne d’approvisionnement et à la pénurie de composants», le la source a été citée.

Pour ce que cela vaut, il a été récemment affirmé que Samsung prévoyait de fournir ses puces Exynos à Xiaomi, Oppo et Vivo l’année prochaine. Néanmoins, il n’est pas clair si les contributions potentielles de Samsung seraient suffisantes pour couvrir tout déficit de Qualcomm et MediaTek.

Atteindre l’objectif plus conservateur de 240 millions d’unités expédiées en 2021 pourrait potentiellement signifier que Xiaomi met une certaine distance entre lui et Apple. Mais cela pourrait également amener Xiaomi à occuper fermement la deuxième place si Huawei était toujours soumis à des sanctions américaines l’année prochaine. La vente par Huawei de sa sous-marque Honor entraînera également une réduction des expéditions en théorie.

