Rapport: Sony a suspendu les annonces PS5 pour l’état d’avancement du mois d’août

Si vous pensiez que la première volée PS5 de Sony le mois dernier était tout ce que l’entreprise avait prévu pour la prochaine génération plus tard cette année, détrompez-vous. De nouveaux rapports indiquent que Sony a «assez intelligemment» retenu certaines annonces de jeux PS5 propriétaires et tiers afin de pouvoir les utiliser en réponse à l’événement de juillet de Microsoft. Ces annonces feraient apparemment partie d’un état de jeu d’août qui verra encore plus de jeux PS5 annoncés et présentés. Sony n’a pas encore confirmé l’événement d’août.

Tom Phillips, d’Eurogamer, a déclaré que juillet et août seront un « sandwich d’annonce Microsoft / Sony savoureux » avec l’événement de première partie de Microsoft à venir le 23 juillet et un événement PS5 qui suivra le mois prochain. Dans un tweet de suivi, il a exprimé son enthousiasme pour le spectacle et a rappelé aux fans que « la PlayStation prévoit de revenir dans un état de jeu peu de temps après … »

Le premier tweet de Phillips est arrivé la semaine dernière le 1er juillet, avant que Microsoft ne confirme officiellement la date du 23 juillet de son événement aujourd’hui, prêtant foi à sa connaissance de ce qui allait arriver.

Au plaisir de Xbox! Et un rappel PlayStation prévoit de revenir dans un état de jeu peu de temps après … https://t.co/sG5p60JPWo – Tom Phillips (@tomphillipsEG) 6 juillet 2020

En réponse à son tweet, quelqu’un a demandé quelle serait la portée de l’état d’avancement de Sony en août, à laquelle Phillips a répondu: «Sony a encore des trucs de tiers à annoncer. On dirait que ça a assez intelligemment retenu certaines choses. »

Sony a encore des choses à annoncer. On dirait qu’il a assez intelligemment retenu certaines choses. – Tom Phillips (@tomphillipsEG) 6 juillet 2020

Avec Microsoft et Sony dans un jeu de poulet constant menant à la sortie des vacances 2020 de leurs consoles de nouvelle génération, il semble que chaque entreprise surveille attentivement l’autre et sauvegarde certaines révélations à utiliser comme «réponses» à tout ce que l’autre annonce. Le grand dévoilement de Sony sur PS5 en juin a suivi l’événement terne Inside Xbox en mai, montrant de manière critique le gameplay de nouvelle génération et révélant où Microsoft n’avait pas réussi à impressionner. Microsoft a exprimé sa confiance avec son événement du 23 juillet suivant la présentation de la PS5, mais notamment, aucune des deux entreprises n’a encore bougé sur le prix, la date de sortie ou l’ouverture des précommandes.

Les rapports précédents ont indiqué que l’événement Xbox de Microsoft du 23 juillet sera une «nuit de gouttes de micro». Avoir un tas d’annonces en attente dans les coulisses permet à Sony d’adapter ultérieurement son état de jeu d’août encore non confirmé en réponse à tout ce que Microsoft montrera plus tard ce mois-ci (et peut-être plus important encore, d’évaluer la réponse du public à la vitrine Xbox). Une rumeur a récemment poussé Sony à baisser au hasard le prix et la date de sortie de la PS5 le 13 juillet ou avant, ouvrant les précommandes le même jour, mais avec cette date qui se rapproche de plus en plus, il semble que Sony pourrait stratégiquement attendre pour fixer officiellement le prix de sa console de nouvelle génération jusqu’à la Xbox dévoile d’abord son prix – peut-être même en attendant jusqu’au State of Play d’août pour mettre un point d’exclamation sur le spectacle.

Entre COVID-19 annulant tous les événements en personne cette année et Sony et Microsoft ayant déjà des déploiements d’informations plutôt non conventionnels en ce qui concerne la prochaine génération, nous sommes certainement en territoire inconnu ici. Les deux fabricants propriétaires entendent l’appel des fans pour plus d’informations, mais il est de leur devoir de rester intelligent sur le chemin du marketing, en évaluant soigneusement la concurrence avant de faire des mouvements irréfléchis. Le jeu d’échecs de nouvelle génération se poursuit.

[Via: PSU]