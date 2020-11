Rapport: Samsung pourrait fournir des chipsets Exynos à Xiaomi, Oppo et Vivo

Samsung prévoit de fournir à Oppo, Vivo et Xiaomi des processeurs Exynos.

On pense que les processeurs seront utilisés dans les téléphones économiques des marques au premier semestre 2021.

Samsung n’est pas étranger à proposer ses processeurs à d’autres fabricants de téléphones Android, Vivo ayant récemment utilisé les chipsets Samsung Exynos 980 et Exynos 880 dans certains de ses téléphones. Maintenant, il semble que la société coréenne puisse avoir deux autres grands fabricants chinois comme partenaires.

Business Corée rapports (h / t: Gizmochina) que Samsung prévoit de fournir ses processeurs Exynos à Oppo et Xiaomi en 2021, en plus de Vivo à nouveau. Plus précisément, le point de vente indique que ces processeurs seront utilisés dans certains téléphones économiques des entreprises au cours du premier semestre de l’année.

La publication rapporte que Samsung LSI a commencé à réduire l’offre de chipsets Exynos à la division commerciale sans fil de Samsung (apparemment l’unité smartphone) en raison de faibles marges bénéficiaires et a recherché de nouveaux clients.

Business Corée ajoute que Xiaomi et Oppo ont recherché des chipsets Exynos car ils ont besoin de plus de processeurs pour étendre la production à la lumière des malheurs de Huawei. On pense également que les processeurs Exynos étaient proposés à des prix compétitifs pour les fabricants.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de marques qui tentent de tirer parti des problèmes liés à Huawei aux États-Unis. Des rapports récents indiquent que Samsung prévoit de lancer la série Galaxy S30 plus tôt que d’habitude en réponse à la prochaine situation chinoise.

En tout état de cause, nous savons déjà que Samsung prévoit d’annoncer son processeur Exynos 1080 le 12 novembre en Chine, probablement dans le prolongement de l’Exynos 980. La société a précédemment confirmé à Autorité Android que le nouveau chipset contient les derniers processeurs Cortex-A78 et Mali-G78.

Nous avons contacté Samsung au sujet de ce dernier rapport, mais la société nous a dit qu’elle ne commentait pas les questions liées aux clients. Achèteriez-vous un téléphone économique avec un processeur Exynos sur le même téléphone avec un chipset Qualcomm? Faites-nous savoir via le sondage ci-dessus.

